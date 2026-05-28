Jerónimo Shantal habló del futuro de los proveedores mineros: "Tenemos que ser más competitivos"

La provincia de Mendoza se convirtió en el epicentro de la minería y la exploración geológica con la llegada de Argentina Rocks , el encuentro de Latin Rocks que reunió a más de 400 asistentes entre geólogos, ejecutivos, inversores y proveedores del sector.

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Durante las jornadas se debatieron proyectos, oportunidades y desafíos para el desarrollo minero argentino, con foco en las provincias cordilleranas. En ese contexto, Mendoza ganó protagonismo por el crecimiento de la exploración y por el avance del futuro Distrito Minero Mendoza Norte .

En diálogo con diario Los Andes, el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal , aseguró que la provincia atraviesa una etapa clave para consolidar nuevos proyectos y fortalecer a los proveedores locales frente a una industria que demanda mayor competitividad y adaptación a estándares internacionales.

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal , destacó el impacto que tuvo la primera edición de Argentina Rocks y aseguró que la convocatoria sorprendió incluso al Gobierno provincial. “La verdad que ha sido una sorpresa para nosotros la cantidad de gente que nos ha visitado en Mendoza, más de 400 asistentes”, afirmó.

Para el funcionario, el encuentro marcó un punto importante para la provincia dentro del escenario minero regional. “El mundo de la geología hoy está presente en la provincia, de todas partes del mundo”, sostuvo al remarcar la presencia de especialistas y empresas internacionales vinculadas a la exploración minera.

Shantal explicó que durante el evento se analizaron oportunidades geológicas no solo de San Juan y Salta, sino también de Mendoza. “Empresas que trabajan en varios países hoy nos visitan y están analizando y estudiando no solamente la geología de San Juan o Salta, sino también la de Mendoza y de Argentina en general”, indicó.

Distrito Minero Mendoza Norte avanza con más de 140 propiedades

Uno de los temas centrales de la agenda minera mendocina es el avance del futuro Distrito Minero Mendoza Norte, una zona que concentra expectativas por su potencial geológico y por la cercanía con proyectos de cobre que ya atraviesan etapas avanzadas.

Según explicó Jerónimo Shantal, Mendoza todavía se encuentra en una fase predominantemente exploratoria. “Sacando a PSJ Cobre Mendocino, que está próximo a iniciar la construcción de la mina, la mayoría de los proyectos están en una etapa inicial e incipiente de exploración”, señaló.

El funcionario detalló que el nuevo distrito abarcará zonas limítrofes con San Juan y Chile e incluirá áreas de Las Heras y Luján de Cuyo. “Se viene el Distrito Minero Mendoza Norte, un área que tiene más de 140 propiedades mineras”, afirmó.

Además, indicó que distintos estudios preliminares muestran señales positivas para el desarrollo de nuevos proyectos. “Reconocimientos superficiales o satelitales indican que existe posibilidad de otros pórfidos y otros proyectos en la zona”, explicó.

Shantal confirmó también que ya comenzaron los procesos administrativos para avanzar en las evaluaciones ambientales. “Ya se le mandó formalmente a Impulsa Mendoza el listado de todos los proyectos que están en condiciones de avanzar a la instancia de adhesión al Distrito Minero Mendoza Norte”, detalló. En ese marco, precisó que la consultora Knight Piésold será la encargada de elaborar el informe de impacto ambiental correspondiente.

Cómo funciona la exploración minera y por qué Mendoza necesita multiplicar los sondajes

Durante la entrevista, Jerónimo Shantal explicó las distintas etapas técnicas que atraviesa un proyecto minero antes de convertirse en una mina en producción. “Las primeras etapas son de prospección o reconocimiento, donde uno analiza e informa a partir de una visualización prácticamente en sitio que se hace por parte de los geólogos”, indicó.

El funcionario detalló que a esos trabajos se suman estudios satelitales, análisis geofísicos y pruebas de laboratorio sobre muestras obtenidas en terreno. Cuando los resultados son positivos, se avanza hacia los sondajes y perforaciones. “Necesariamente, para tener más información, se necesita hacer sondajes”, afirmó.

Distrito Minero norte El Distrito Minero Mendoza Norte concentrará más de 140 propiedades mineras en zonas limítrofes con San Juan y Chile.

Shantal explicó que, a medida que avanzan las perforaciones, los proyectos ingresan en etapas de exploración avanzada, prefactibilidad y factibilidad económica. Sin embargo, remarcó que se trata de procesos largos y de alto riesgo. “Desde que inicia hasta que termina pueden pasar decenas de años. Y muchos proyectos se quedan en el medio o no llegan al final”, sostuvo.

Además, advirtió sobre las estadísticas que maneja la industria minera en exploración. “Sabemos que de cada 100 sondajes, entre uno y cuatro son positivos. Entonces necesitamos tener un gran cúmulo de proyectos de exploración para llegar a tener minas en producción”, señaló.

En relación con Mendoza, indicó que PSJ Cobre Mendocino es uno de los proyectos más avanzados y que la producción está prevista para fines de 2028 o principios de 2029.

Proveedores y PyMEs: el desafío de Mendoza para competir en la nueva etapa de la minería

Otro de los ejes que abordó Jerónimo Shantal fue el crecimiento de los proveedores mineros y la necesidad de fortalecer a las PyMEs mendocinas frente a una industria que demandará estándares internacionales cada vez más exigentes.

El director de Minería aseguró que Mendoza cuenta con experiencia industrial y metalmecánica suficiente para integrarse al desarrollo regional. “Tenemos que unificar la experiencia en la metalmecánica que tiene Mendoza con la experiencia en industrias de perforación”, afirmó.

Además, destacó que muchas empresas mendocinas ya trabajan en proyectos de San Juan y Salta, mientras firmas de otras provincias también operan en Mendoza. “Creo que estamos en condiciones de ser más competitivos, de crecer en competitividad y elevar los criterios de sustentabilidad”, sostuvo.

Para Shantal, el desafío pasa por dejar de pensar únicamente en límites provinciales y avanzar hacia cadenas de valor regionales. “Más que hablar de regionalización o provincialización, tenemos que empezar a hablar de trabajar en bloque y como regiones”, indicó.

En esa línea, advirtió que el crecimiento de la minería obligará a las empresas proveedoras a adaptarse rápidamente. “Las empresas de servicios se van a tener que amoldar a estándares internacionales”, expresó.

Finalmente, puso el foco en la capacitación y el fortalecimiento de las PyMEs locales. “Tenemos que poner el foco en educación y en fortalecer las capacidades de nuestras PyMEs”, concluyó.