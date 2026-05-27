Argentina Rocks: Por dos semanas, Mendoza es foco de las innovaciones de la exploración minera

El país es por primera vez sede de un encuentro de Latin Rocks, una organización que realiza eventos especializados en geología y exploración minera en Latinoamérica . Y es Mendoza el sitio elegido para desarrollar esta primera edición de Argentina Rocks .

Las actividades comenzaron con una salida al terreno, “Actualización sobre la geología de San Juan en el marco de Los Andes Centrales”, la semana pasada, y continuaron el martes, con talleres especializados. Hoy y mañana, se realizan las conferencias en el Hotel Sheraton. Y cerrarán el martes próximo, cuando concluya una nueva visita al terreno, para “Revisión de testigos de los pórfidos sanjuaninos”.

Argentina Rocks busca reunir a los principales actores del ecosistema minero —geólogos, ejecutivos, inversionistas y proveedores del sector — para explorar los nuevos descubrimientos, oportunidades y desafíos que definirán el futuro de la exploración en Argentina . Además de las conferencias, hay también espacios de networking y una exhibición de empresas que impulsan la innovación y el desarrollo de la exploración minera en la región.

La ministra de Ambiente y Energía de la provincia, Jimena Latorre , abrió el congreso señalando que Mendoza decidió apostar al desarrollo de la industria minera y darle volumen a la exploración , “porque es justamente lo que nos va a permitir en el futuro tener más proyectos en producción ”.

Analizó que esto se da en una coyuntura en que Argentina decide “insertarse en el mapa minero mundial, y en el que Mendoza también encuentra el momento oportuno para ser parte de ese concierto internacional de desarrollo de nuestros recursos minerales”.

Latorre celebró que Argentina Rocks haya elegido a la provincia como sede del encuentro de profesionales y de industrias, para compartir la información y el conocimiento que se necesita para desarrollar la minería.

“Conocemos el potencial geológico que tiene la provincia de Mendoza, que tiene la región andina, porque es algo en lo que coincidimos con muchos de los que hoy nos visitan de Chile, de Perú, de Bolivia. Pero hay una diferencia entre tener esos recursos bajo la tierra y poder extraerlos y darles un valor económico que aporte, efectivamente, a la reconversión de nuestra matriz energética, a la electrificación de nuestras ciudades, a mejores tecnologías, al bienestar de nuestra población, y se necesita de mayor conocimiento”, resaltó la ministra.

“La presencia de profesionales, de colegas y de empresas de la región andina, de Latinoamérica, es muy importante para que podamos concretar este objetivo y mostrarnos hacia el mundo como un destino serio y atractivo para las inversiones”, subrayó.

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Centro de atracción

Mendoza cuenta con una ubicación privilegiada y servicios que la hacen atractiva para albergar este tipo de eventos, como ya demostró el hecho de que haya sido elegida epicentro del Puente Andino o Andean Bridge, o eventos como Argentina Mining (en octubre de 2025).

Además, y en particular para un congreso enfocado en la exploración minera como Argentina Rocks, es una provincia en la que este proceso está iniciando con fuerza, como recordó Latorre, con las distintas etapas de Malargüe Distrito Minero Occidental y el lanzamiento de Distrito Minero Norte.

El consultor Jeffrey Hedenquist, quien fue uno de los disertantes en el bloque de conferencias sobre la Dotación Geológica en Argentina, mencionó un cambio de “clima”: recordó que una de sus estudiantes, Adriana Blesa, fue directora de Minería de la provincia, y “siempre estaba luchando para conseguir permisos para las compañías, pero había mucha oposición local cuando ella trabajaba aquí hace quince años”.

“Quizás, hace diez años no hubiéramos podido tener un encuentro de este tipo. O hubiera sido pequeño, con la gente realmente comprometida. Ahora, el organizador, Iain Cassidy, planeó el evento para 200 personas y tiene 400”, celebró.

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Avanzar en la exploración

Santiago Gigola, consultor independiente especializado en la geología y la exploración de pórfidos de cobre, y otro de los disertantes, señaló que Mendoza ha sido poco explorada. Un poco en la época de las publicaciones militares, luego por parte del Estado y después, en los ’90 y la primera parte de la década del 2000, por las empresas extranjeras.

“El potencial está. Es una cuestión sencilla de cercanía, de distancia a los depósitos de Chile. Y hay edades de rocas parecidas a las que en Chile generan ese tipo de depósitos. Lo que hace falta es un poco más de trabajo y llegar a las etapas de perforación ”, avizoró.

Hedenquist, por su parte, evaluó que, en términos de exploración, podría decirse que Argentina se encuentra en la misma etapa que Chile en los ’70 u ’80. “En esa época, en Chile estaban muy activos y eso recién está empezando aquí”, indicó. Como contraparte, destacó que toda la región, el arco andino, es extremadamente rica y tiene la mayor concentración de cobre del mundo, por lo que avizoró que, a medida que se avance en la exploración es muy probable que se vayan haciendo nuevos descubrimientos.

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Una feria diferente

A diferencia de las ferias mineras tradicionales, Argentina Rocks se posiciona como un encuentro de nicho técnico-estratégico. El evento pone el foco en la etapa inicial de la cadena de valor minera: la exploración. Esto, bajo la premisa de que no existe un futuro productivo sin una base geológica sólida.

Desde la organización explicaron que la elección de Mendoza como sede responde a su capacidad de conectividad internacional, factor clave par aun congreso en el que un 50% de los participantes son extranjeros. Sin embargo, durante el encuentro se analizan casos de San Juan, Catamarca, Salta, Santa Cruz y el Macizo del Deseado.