7 de abril de 2026 - 10:56

Argentina Rocks 2026: El congreso que busca redefinir el mapa de la exploración minera llega a Mendoza

El encuentro se realizará los días 27 y 28 de mayo en la provincia e incluirá visitas técnicas exclusivas a San Juan.

Mendoza será sede de un congreso internacional con foco en la exploración minera

Mendoza será sede de un congreso internacional con foco en la exploración minera

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

cuyo mineTras consolidarse como el referente técnico en Chile y otros distritos mineros de la región, Latin Rocks anuncia el lanzamiento de "Argentina Rocks 2026". Este congreso especializado en exploración geológica llega en un momento clave para la industria, con el objetivo de transformar el potencial mineral del país en oportunidades de inversión concretas y sustentables.

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A diferencia de las ferias mineras tradicionales, Argentina Rocks se posiciona como un encuentro de nicho técnico-estratégico. El evento pondrá el foco en el origen de la cadena de valor: la exploración minera. Bajo la premisa de que no existe un futuro productivo sin una base geológica sólida, el congreso reunirá a expertos de clase mundial para analizar el escenario actual y futuro de los yacimientos argentinos.

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Un congreso con enfoque federal

La elección de Mendoza como sede responde a su capacidad de conectividad internacional, factor clave ya que se prevé que el 50% de la participación provenga del extranjero. No obstante, el evento mantiene una visión profundamente federal.

"Argentina Rocks es un congreso que abarca todas las potencias de exploración del país. Buscamos mostrar los éxitos en San Juan, Catamarca, Salta, Santa Cruz y el Macizo del Deseado", señalan desde la organización.

Como parte de esta integración regional, el programa incluye dos visitas a terreno en San Juan, lideradas por expertos de alto nivel, conectando así los polos mineros más importantes de la cordillera.

Argentina Rocks 2

Transparencia y datos de la exploración minera

En un contexto de renovado interés por minerales críticos como el cobre, el oro y la plata, el congreso contará con más de ocho relatores magistrales confirmados. El objetivo es claro: combatir los mitos del sector con datos duros y hechos científicos, fomentando una industria transparente y atractiva para los grandes capitales.

Detalles del evento:

  • Fecha: 27 y 28 de mayo de 2026.
  • Sede: Ciudad de Mendoza, Argentina.
  • Perfil: Líderes de exploración, geólogos, empresas multinacionales y tomadores de decisiones estratégicas.

Con un interés récord registrado a la fecha, Argentina Rocks 2026 promete marcar un antes y un después en la forma en que el mundo percibe y valora el potencial geológico argentino.

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