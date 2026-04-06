Pymes: duro reclamo de las cámaras del Sur por la complicada situación económica

Las cámaras empresarias del Sur de Mendoza realizaron un duro reclamo por la difícil situación económica que atraviesan las pymes . El escenario se repite en el resto la provincia ya que el consumo viene a la baja desde el segundo trimestre de 2025. Según el último informe de la economía de Mendoza del Ieral de la Fundación Mediterránea , en diciembre, enero y febrero podría haber habido una mínima recuperación. Sin embargo, no solo habrá que esperar para ver una tendencia sino que los meses de baja fueron tantos que más de una pyme se encuentra en puntos límites.

En este contexto, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael , la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe enviaron un comunicado con la frase “decimos basta” . Manifestaron así su “profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan las pymes de la región”, especialmente las relacionadas con el comercio, la agricultura, la vitivinicultura, las industrias, la construcción y los servicios.

“El reclamo es general a la Nación, la Provincia y los municipios”, aclaró Gabriel Brega, presidente de la Cámara de San Rafael . El referente sabe de lo que habla ya que es dueño de un pequeño supermercado en donde día a día ve cómo sus clientes retraen cada vez más sus consumos. “Llevan dos papas, un paquete de arroz y un pedacito de pollo”, ejemplificó Brega. Tanto en este departamento como en los aledaños, la caída en el empleo y de las fuentes laborales es cada vez más preocupante en un contexto en donde las autoridades parecen “fingir demencia”, en palabras de los consultados.

Brega explicó que no se trata de la queja por la queja sino que los socios de las cámaras ven cómo mes a mes se reduce el entramado productivo y comercial de los departamentos. “En el Sur, además, casi todo es más caro por un tema logístico” , expresó el sanrafaelino y ejemplificó que un boleto de micro desde Atuel a la Ciudad departamental cuesta $8.000. “La tarifa más económica sirve para pocas cuadras y se encarece también, entre otras cosas, el traslado de mercaderías”, sumó Brega.

Rubén Palau, referente local de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) destacó que el planteo del Sur es una realidad en toda la provincia. “Más precisamente en los sectores productivos como es el caso de los frutihortícolas, pequeños productores y vitivinícolas”, señaló Palau. En línea, una fuente del sector metalúrgico de la provincia, expresó que hace tiempo han solicitado la aplicación de políticas a favor de la industria o que sean paliativas para enfrentar la fuerte caída de la actividad. “Nos dicen que no hay plata”, contó.

Pymes al borde y sin margen

El empresario consultado expresó que hace tiempo han solicitado apoyo al Gobierno provincial y nacional sin éxito alguno. Del mismo modo, Brega apuntó que antes de enviar el comunicado formal, las cámaras tuvieron reuniones con autoridades de todos los niveles sin que nadie les diera una respuesta. “Salen a decir que bajó la pobreza o que no hay recesión sin tener conciencia de las dificultades que atraviesan las pymes”, destacó Brega. El referente agregó que una situación cada vez más habitual en las empresas es el ajuste, lo que se traduce en locales vacíos en zonas top o en infinidad de CV que llegan de manera indiscriminada a comercios y empresas.

image Parte del comunicado enviado por las cámaras empresarias del Sur de Mendoza

El presidente mendocino de Apyme, por su parte, explicó que el problema para todas las pymes es la baja de consumo, aumento sostenido de distintos servicios como agua, luz, gas y el combustible que hoy los “ahoga”. “Costos muy altos que no se pueden trasladar al precio también nos hunde cada vez más”, sumó Palau. Esto –continuó- hace que las empresas aguanten 2, 3, 4 o 5 meses –de acuerdo con la espalda financiera de cada una- pero es claro que la mayoría “ya no da más”.

“Esta es la razón por la que se juntan distintas cámaras empresariales que no tienen nada que ver entre sí y hasta pueden ser muy diferentes, pero a las que atraviesa un problema común, que la crisis, la baja del consumo y el aumento de la importación”, detalló Palau. En línea, el reclamo de las cámaras del Sur que, además de Brega firmaron Germán Heredia por Alvear y Gabriel Ginart por Malargüe, alertó sobre la sostenida caída de la actividad económica en gran parte del entramado productivo regional. La situación se refleja, según expresaron, en los reclamos diarios de sus representados y en los indicadores interanuales negativos.

El escenario se agrava, continuaron los sureños, debido a que la recesión económica impacta directamente en la microeconomía y debilita el tejido productivo y comercial de la región. A esto se suman: la presión fiscal con altas tasas municipales, provinciales y nacionales generan una carga difícil de sostener y la falta de líneas de financiamiento con tasas razonables y de rápido acceso limita la capacidad de sostener el empleo y mantener la actividad. Ambas realidades hacen un combo con la capacidad instalada ociosa y falta de liquidez, los cambios en los hábitos de consumo por las dificultades salariales y el incremento constante en los costos.

Los reclamos realizados

En este contexto, las cámaras dijeron “basta” y consideraron imprescindible abrir canales de diálogo con los distintos niveles de los Estados nacional, provincial y municipal. El objetivo es abordar de manera conjunta y urgente la problemática que atraviesa la región para solicitar la implementación urgente de medidas que permitan reactivar la economía, sostener el empleo y garantizar la continuidad de las empresas. “La presión impositiva siempre agobia, pero pedimos medidas paliativas más sencillas de implementar como diferimiento de pagos o baja de tasas”, comentó Brega.

Las Cámaras del sur mendocino hicieron así un llamado urgente a las autoridades competentes. Pidieron que se implementen medidas concretas que permitan preservar el empleo, sostener la producción y garantizar la continuidad de las empresas, que son el motor de nuestra economía regional. Agregaron que las medidas propuestas constituyen herramientas fundamentales para aliviar la presión sobre el sector productivo y enfrentar el actual contexto de estanflación para sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo.

Ente las solicitudes que hicieron se destacaron: