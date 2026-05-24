Cuyo Construye: ya podés descargar gratis la nueva edición del suplemento

En esta edición Cuyo Construye analiza costos en alza, el auge de los materiales durables y un nuevo paradigma en el mercado corporativo.

La nueva edición de Cuyo Construye, el suplemento conjunto de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, ya está disponible para su descarga. Se trata de una publicación que reúne análisis, información estratégica y miradas diversas sobre uno de los sectores más dinámicos y debatidos de la economía regional.

Los costos volvieron a moverse en Mendoza Uno de los ejes centrales de la edición es el informe técnico de mayo emitido por el Centro de Ingenieros de Mendoza, conducido por Daniel Dimaría y Alejandro Carosio. De acuerdo con el relevamiento, el costo global de la construcción en la provincia registró un incremento mensual del 2,02% en pesos, traccionado fundamentalmente por la mano de obra, que subió un 2,92% debido a los acuerdos salariales. Por su parte, los materiales mostraron una evolución más moderada con un alza del 1,23%.

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Créditos hipotecarios: alta demanda local pese al freno nacional A pesar de que el mercado de créditos hipotecarios muestra una marcada desaceleración a nivel nacional —marcando en abril de 2026 el nivel más bajo de desembolsos desde fines de 2024—, Mendoza y San Juan mantienen activas sus consultas. Datos del BCRA ubican a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor nivel de créditos hipotecarios per cápita. Además, la provincia muestra indicadores positivos como una mejora interanual del 20,8% en el empleo formal del sector. La tendencia actual de las familias se inclina por el financiamiento UVA orientado a viviendas terminadas para esquivar la incertidumbre del costo de los materiales.

Tendencias 2026: sustentabilidad y costo-beneficio inteligente En el plano del diseño residencial, la prioridad de los consumidores cambió de forma notable. Diego Pérez Colman, CEO de Hipercerámico y presidente de Red Edificar, analiza que hoy se busca un equilibrio estricto entre diseño, presupuesto y funcionalidad. Las decisiones están regidas por el ahorro a largo plazo, la eficiencia energética y el bajo mantenimiento. Triunfan los espacios minimalistas cálidos, los porcelanatos de gran formato y los pisos vinílicos SPC por su practicidad y resistencia al agua.