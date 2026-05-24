Cuyo Construye: ya podés descargar gratis la nueva edición del suplemento

La nueva edición de Cuyo Construye, el suplemento conjunto de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, ya está disponible para su descarga. Se trata de una publicación que reúne análisis, información estratégica y miradas diversas sobre uno de los sectores más dinámicos y debatidos de la economía regional.
Los costos volvieron a moverse en Mendoza
Uno de los ejes centrales de la edición es el informe técnico de mayo emitido por el Centro de Ingenieros de Mendoza, conducido por Daniel Dimaría y Alejandro Carosio. De acuerdo con el relevamiento, el costo global de la construcción en la provincia registró un incremento mensual del 2,02% en pesos, traccionado fundamentalmente por la mano de obra, que subió un 2,92% debido a los acuerdos salariales. Por su parte, los materiales mostraron una evolución más moderada con un alza del 1,23%.
Créditos hipotecarios: alta demanda local pese al freno nacional
A pesar de que el mercado de créditos hipotecarios muestra una marcada desaceleración a nivel nacional —marcando en abril de 2026 el nivel más bajo de desembolsos desde fines de 2024—, Mendoza y San Juan mantienen activas sus consultas. Datos del BCRA ubican a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor nivel de créditos hipotecarios per cápita. Además, la provincia muestra indicadores positivos como una mejora interanual del 20,8% en el empleo formal del sector. La tendencia actual de las familias se inclina por el financiamiento UVA orientado a viviendas terminadas para esquivar la incertidumbre del costo de los materiales.
Tendencias 2026: sustentabilidad y costo-beneficio inteligente
En el plano del diseño residencial, la prioridad de los consumidores cambió de forma notable. Diego Pérez Colman, CEO de Hipercerámico y presidente de Red Edificar, analiza que hoy se busca un equilibrio estricto entre diseño, presupuesto y funcionalidad. Las decisiones están regidas por el ahorro a largo plazo, la eficiencia energética y el bajo mantenimiento. Triunfan los espacios minimalistas cálidos, los porcelanatos de gran formato y los pisos vinílicos SPC por su practicidad y resistencia al agua.
Inversión corporativa y desarrollo comercial
El suplemento también analiza el mercado corporativo de oficinas bajo el concepto de "el fin del metro cuadrado como gasto". Hugo Koifman, CEO de Branson Real Estate, resalta un cambio de mentalidad empresarial donde los entornos de calidad (luz natural, confort acústico) se consolidan como activos estratégicos y catalizadores de la productividad del capital humano.
Finalmente, las novedades regionales incluyen entrevistas destacadas al arquitecto mendocino Martín Micieli —quien detalla el modelo de planificación de su estudio, con 300 obras en ejecución en la provincia— y un adelanto exclusivo del desarrollo comercial de Hola Tulum Open Mall, el innovador paseo de compras a cielo abierto que se prepara para abrir sus puertas en San Juan generando un fuerte impacto laboral en la región vecina.
Para descargar el suplemento de la construcción
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