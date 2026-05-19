Construcción: el índice de costo subió 3,1% en abril impulsado por salarios y nuevas tarifas

Así lo informó este martes el Indec, que destacó que el índice acumuló un alza interanual del 30,2%. Cuáles fueron los factores que influyeron en el aumento.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice del Costo de la Construcción registró una suba del 3,1% en abril respecto de marzo. Con ese resultado, el indicador acumuló un incremento interanual del 30,2% en el Gran Buenos Aires.

Uno de los factores que impactó en el aumento fue la actualización salarial acordada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. El ajuste, validado a comienzos de abril, incluyó mejoras para las categorías laborales del convenio de la construcción y sumas extraordinarias no remunerativas.

Según detalló el organismo estadístico, las modificaciones salariales también repercutieron en el capítulo de gastos generales. Allí se contempla el ítem “Sereno”, incluido dentro de las categorías alcanzadas por la resolución oficial vinculada al acuerdo paritario del sector.

El informe mensual también “incorpora los nuevos valores tarifarios de electricidad aprobados por el ENRE para las distribuidoras Edenor y Edesur. Las actualizaciones comenzarona regir en abril en el marco de las revisiones tarifarias integrales aplicadas a ambas empresas.

Y que asimismo “incluye una actualización autorizada por la resolución de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca”. Por último, expresa que “el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas”.

image Uno a uno los aumentos “En el análisis por ítem de obra para abril, respecto al mes anterior, se registran los mayores aumentos en ‘Yesería’ (5,6%), ‘Pintura’ (4,9%), ‘Instalación eléctrica’ (4,6%), ‘Carpintería de madera’ (3,9%) e ‘Instalación sanitaria y contraincendios’ (3,9%), y las menores variaciones en ‘Movimiento de tierra’ (2,8%), ‘Albañilería’ (2,7%), ‘Estructura’ (2,7%), ‘Carpintería metálica y herrería’ (2,4%) y ‘Ascensores’ (-0,9%)”.