Cómo será el sunset de networking empresarial "Minería en Vendimia 2026"

La Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza) realizará este jueves 9 de abril, a partir de las 19, la primera edición de “ Minería en Vendimia 2026 ”, un encuentro de networking empresarial que se desarrollará en la terraza del Edificio Alvear, en VistaPueblo.

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La propuesta reunirá a más de 200 empresas y profesionales vinculados a la actividad minera , entre operadoras, exploradoras, desarrolladores de proyectos, proveedores en logística, transporte, ingeniería, catering, maquinarias, rental, tecnología; además de prestigiosos profesionales especializados e instituciones relacionadas.

El evento se desarrollará en formato sunset, con una propuesta que combinará intercambio profesional y generación de vínculos en un ambiente descontracturado, con música, maridaje de vinos, catering premium y distintas experiencias pensadas para potenciar el encuentro entre los asistentes.

Además, esta edición pondrá en valor la articulación entre minería y vitivinicultura , con la participación especial de bodegas y viñedos destacados de Mendoza, reforzando la sinergia entre dos sectores clave para la economía provincial.

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La actividad fue pensada por Casemmza como un espacio para favorecer el encuentro entre representantes de diversas empresas y que puedan generar vínculos estratégicos, alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Las entradas para “Minería en Vendimia 2026” ya se encuentran disponibles en https://www.entradaweb.com.ar/evento/435a024a/step/1