7 de abril de 2026 - 11:24

Cómo será el sunset de networking empresarial "Minería en Vendimia 2026"

La Cámara de Servicios Mineros de Mendoza ha organizado este evento para favorecer alianzas y oportunidades de negocios.

Realizan un sunset de networking minero en Mendoza

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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La propuesta reunirá a más de 200 empresas y profesionales vinculados a la actividad minera, entre operadoras, exploradoras, desarrolladores de proyectos, proveedores en logística, transporte, ingeniería, catering, maquinarias, rental, tecnología; además de prestigiosos profesionales especializados e instituciones relacionadas.

Música y vinos

El evento se desarrollará en formato sunset, con una propuesta que combinará intercambio profesional y generación de vínculos en un ambiente descontracturado, con música, maridaje de vinos, catering premium y distintas experiencias pensadas para potenciar el encuentro entre los asistentes.

Además, esta edición pondrá en valor la articulación entre minería y vitivinicultura, con la participación especial de bodegas y viñedos destacados de Mendoza, reforzando la sinergia entre dos sectores clave para la economía provincial.

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La actividad fue pensada por Casemmza como un espacio para favorecer el encuentro entre representantes de diversas empresas y que puedan generar vínculos estratégicos, alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Las entradas para “Minería en Vendimia 2026” ya se encuentran disponibles en https://www.entradaweb.com.ar/evento/435a024a/step/1

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