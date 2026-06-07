La industria aérea advierte pérdidas millonarias por problemas en la cadena de suministro

Las compañías aéreas reunidas en la 82.ª Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) , que se desarrolla en Río de Janeiro, expresaron su preocupación por los problemas que atraviesa la cadena global de suministro aeronáutico, especialmente por las demoras en la entrega de aviones y motores.

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Según señalaron referentes del sector, esta situación obliga a las aerolíneas a operar con flotas más antiguas de lo previsto, lo que incrementa los costos de combustible, mantenimiento y arrendamiento.

El director general de IATA, Willie Walsh , explicó que actualmente la cartera mundial de pedidos supera las 18.000 aeronaves. Además advirtió que la antigüedad promedio de las flotas alcanzó un récord de 15,2 años.

Además, sostuvo que la falta de más de 5.000 aviones de reemplazo con mayor eficiencia energética impide concretar mejoras en el consumo de combustible y genera mayores costos operativos para las compañías.

Según las estimaciones de la entidad, las dificultades en la cadena de suministro provocarán pérdidas de al menos 11.000 millones de dólares durante 2025 , un escenario que podría agravarse por los elevados precios del combustible.

Aerolíneas Argentinas busca ampliar y renovar su flota

La situación también es seguida de cerca por Aerolíneas Argentinas, cuyos directivos participan del encuentro internacional manteniendo reuniones con empresas de leasing aeronáutico y fabricantes.

La delegación está encabezada por el presidente de la compañía, Fabián Lombardo, acompañado por el Director de Alianzas y Redes, Leandro Serino, y el Director de Asuntos Corporativos, Recursos Humanos y Operaciones Aeroportuarias, Facundo Del Villar.

De acuerdo con fuentes de la empresa citadas por la Agencia Noticias Argentinas, en los próximos días podría anunciarse la incorporación de al menos seis aeronaves Boeing Max 10 y Airbus A330-NEO.

Los aviones que proyecta incorporar la compañía

Los Boeing Max 10 estarían destinados a fortalecer las operaciones de cabotaje y rutas regionales. Con una capacidad cercana a los 220 pasajeros, permitirían ampliar la oferta en destinos de alta demanda como Bariloche, Iguazú y Ushuaia.

Por su parte, los Airbus A330-NEO serían incorporados para reemplazar progresivamente a los actuales A330-200. Se trata de aeronaves de última generación, con mejoras tecnológicas y mayores estándares de confort para vuelos de largo alcance.

Desde la compañía señalaron además que existe interés por la situación actual de Aerolíneas Argentinas y por el proceso de reordenamiento económico que viene atravesando la empresa.

Cambio de autoridades en IATA

En el marco de la asamblea también se confirmó que Roberto Alvo, director ejecutivo de LATAM Airlines Group, asumirá la presidencia de la Junta Directiva de IATA por el plazo de un año.

Alvo se convierte así en el 84.º presidente del Consejo de Administración de la entidad y sucede en el cargo a Luis Gallego, director ejecutivo de International Airlines Group (IAG), quien continuará integrando el directorio.