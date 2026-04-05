Cuyo Minero: ya podés descargar la nueva edición del suplemento clave del sector

En esta edición Cuyo Minero analiza el potencial del uranio y reúne claves, datos y miradas sobre el presente y futuro de la minería en la región.

La nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento conjunto de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, ya está disponible para su descarga. Se trata de una publicación que reúne análisis, información estratégica y miradas diversas sobre uno de los sectores más dinámicos y debatidos de la economía regional.

Podés acceder al suplemento completo acá:

Cuyo Minero abril 2026 En esta edición, el eje central está puesto en el uranio, un recurso que vuelve a posicionarse en el escenario global en el marco de la transición energética. El informe principal analiza el potencial argentino, con 21 proyectos identificados y una demanda global que podría crecer más de 140% hacia 2050, pero también advierte sobre los desafíos en materia de inversión, escala y competitividad.

El suplemento también propone una mirada comparativa con el desarrollo del litio, planteando similitudes y diferencias en términos de oportunidades, tiempos de maduración y condiciones del mercado internacional. En ese sentido, se pone el foco en cómo las decisiones actuales pueden definir el rol de Argentina en el mapa minero global de las próximas décadas.

Además, la edición incluye: