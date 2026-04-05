El tratamiento de agua gana peso en proyectos de litio

En la industria minera argentina, el tratamiento de aguas y efluentes se consolida como un componente central para la eficiencia operativa y el cumplimiento ambiental, en un contexto donde el crecimiento del litio pone al recurso hídrico en el centro de la escena.

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El avance sostenido de los proyectos, especialmente en regiones de alta montaña y condiciones extremas, expone un desafío estructural: la disponibilidad, calidad y gestión del agua inciden tanto en la productividad como en la viabilidad ambiental y social de las iniciativas.

En ese escenario, el tratamiento de agua deja de ser un servicio auxiliar para convertirse en un eslabón estratégico. Desde el abastecimiento de agua potable en campamentos hasta la optimización de procesos industriales y la reutilización de corrientes, cada etapa requiere soluciones específicas adaptadas a condiciones exigentes.

Las operaciones en salares del NOA presentan particularidades técnicas: alturas elevadas, amplitudes térmicas, aislamiento logístico y fuentes de agua con características complejas.

Para sostener la continuidad operativa, los proyectos requieren sistemas capaces de acondicionar distintas corrientes según los requerimientos productivos. Esto incluye la remoción de sólidos, la reducción de dureza, el ajuste de parámetros químicos y la obtención de calidades específicas para cada proceso.

Uno de los casos más relevantes es el tratamiento de corrientes con alto contenido de carbonatos y salmueras de litio, en donde distintas tecnologías son utilizadas para mejorar la eficiencia y estabilidad operativa. Entre estas se destacan tecnología de membranas (ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración) e intercambio iónico en el proceso de obtención y purificación de salmuera concentrada.

En paralelo, el acceso a agua potable en campamentos se vuelve un aspecto crítico, especialmente en zonas alejadas de centros urbanos, donde garantizar condiciones sanitarias adecuadas es parte de la operación.

Efluentes, reutilización y “vuelco cero”

El tratamiento de efluentes cloacales e industriales también gana protagonismo en la agenda minera. En entornos donde el agua es un recurso escaso, la posibilidad de tratarla y reutilizarla adquiere un valor estratégico.

A través de la combinación de procesos físico-químicos, biológicos y etapas de desinfección, es posible alcanzar niveles de calidad que permiten tanto el vuelco conforme a normativa como su reutilización en aplicaciones como riego de caminos o servicios auxiliares.

En línea con las tendencias globales, avanzan esquemas de “vuelco cero”, donde el agua es recirculada dentro del sistema. Este enfoque reduce la necesidad de extracción de nuevas fuentes y mejora la eficiencia operativa, particularmente en zonas con altos costos logísticos asociados al acceso al recurso.

Tecnología y operación remota

El desarrollo tecnológico también impacta en el tratamiento de agua. La incorporación de sistemas de membranas, filtración en múltiples etapas y procesos de intercambio iónico permite alcanzar altos niveles de calidad en distintas condiciones.

A esto se suma la integración de sistemas de monitoreo y control, que facilitan la operación remota y el seguimiento en tiempo real de variables críticas, una herramienta clave en proyectos distribuidos geográficamente.

La modularidad de las plantas, por su parte, permite adaptar y escalar los sistemas según las distintas etapas del proyecto, desde exploración hasta operación en régimen.

Un eje cada vez más estratégico

Más allá de la tecnología, el tratamiento de agua en minería requiere una mirada integral que abarque ingeniería, operación, mantenimiento y provisión de insumos críticos.

Si bien el litio explica buena parte del dinamismo actual, la gestión del agua es un desafío transversal a toda la actividad minera, incluyendo desarrollos polimetálicos y otras industrias intensivas en recursos hídricos.

En este contexto, el manejo eficiente del agua se consolida como un factor determinante. Optimizar su uso, garantizar su calidad y reducir su impacto ambiental no solo mejora la operación, sino que también se vuelve clave para sostener la licencia social en una minería que busca posicionarse como moderna y sostenible.