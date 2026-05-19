Manoel Apolônio de Carvalho nunca vio cemento hasta su adultez, pero su diseño de cisterna de placas se convirtió en política federal para combatir la sed en Brasil.

Asi son las cisternas que se instalaron detrás de cada hogar gracias al invento del albañil Manoel Apolônio de Carvalho.

Manoel Apolônio de Carvalho, un albañil analfabeto de Bahía, transformó la realidad del Nordeste brasileño con un invento de extrema sencillez. Tras observar la construcción de una piscina en São Paulo, diseñó una cisterna de placas de cemento capaz de almacenar 16.000 litros de lluvia, garantizando agua para familias rurales durante ocho meses.

Nel Carvalho creció en Jeremoabo cargando agua en burro desde fuentes situadas a nueve kilómetros de distancia. No fue la academia, sino la necesidad y la observación técnica en una obra de construcción lo que le permitió idear un sistema de placas prefabricadas que se ensamblan para formar un depósito cilíndrico subterráneo. Este diseño permitió que las comunidades locales construyeran sus propios depósitos sin depender de materiales importados o contratistas externos.

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Cómo la cisterna de patio rompió con la "industria de la sequía" El impacto del invento de Carvalho fue más allá de la ingeniería hidráulica; rompió con lo que los críticos denominan la «industria de la sequía». Durante décadas, los programas gubernamentales centraron sus esfuerzos en megarepresas y pozos en terrenos privados, lo que a menudo otorgaba a los políticos un poder de influencia sobre las familias que dependían de la distribución del agua. La cisterna de patio trasero permitió que cada hogar controlara su propio suministro de forma descentralizada.

El Programa de Un Millón de Cisternas (P1MC) adoptó el diseño de Carvalho como su columna vertebral. A través de esta iniciativa, el gobierno federal de Brasil y diversas organizaciones sociales entregaron soluciones hídricas a más de un millón de hogares en la región semiárida. El sistema utiliza canaletas en los techos para conducir el agua de lluvia directamente al tanque, donde se extrae mediante bombas manuales o baldes durante la estación seca. Una unidad estándar de 16.000 litros resulta suficiente para abastecer a una familia de cinco personas durante un máximo de ocho meses.

image El inventor que transformó la sequía en soberanía hídrica familiar En muchos hogares del Nordeste, las mujeres y los niños dedicaban horas diarias a la recolección de agua en fuentes lejanas. La instalación de las cisternas permitió que las familias participaran activamente en la construcción, aprendiendo a mantener las estructuras por sí mismas en lugar de ser meros receptores pasivos de ayuda estatal. Este enfoque de "coexistencia" con las zonas semiáridas reemplazó la idea de que la ingeniería pesada podría eliminar la sequía por completo. Carvalho construyó sus primeras unidades por sumas simbólicas, priorizando la utilidad comunitaria sobre el interés comercial. Su trabajo fue reconocido oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Agrario en 2014, convirtiéndose en el primer civil homenajeado por sus contribuciones a la vida rural. El modelo de construcción por placas ha dado lugar a variantes para escuelas, producción agrícola y comunidades indígenas. Hoy, miles de plantas operan en la región junto a las cisternas, reforzando la idea de que la sequía se gestiona mediante la soberanía hídrica familiar.