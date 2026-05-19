Maldivas: recuperan otros dos cuerpos de la cueva submarina y ya son tres las víctimas rescatadas

Un equipo internacional de buceo especializado consiguió recuperar este martes otros dos cadáveres de la cueva submarina en el atolón de Vaavu, Maldivas. Con este avance, ya son tres los cuerpos rescatados del grupo de cinco turistas italianos que perdieron la vida el pasado jueves tras quedar atrapados a 60 metros de profundidad .

Tragedia en Maldivas: falleció un buzo durante las tareas de rescate de los cuerpos atrapados

Maldivas: encontraron los cuerpos de los cuatro turistas que murieron atrapados en una cueva submarina

La Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas (MNDF) confirmó la extracción exitosa de estos dos nuevos cuerpos a través de la televisión estatal. Según fuentes cercanas a la misión, está programada una nueva inmersión para este miércoles con el fin de recuperar los últimos dos cadáveres que aún permanecen en el interior de la gruta.

El trágico accidente ocurrió el 14 de mayo cerca de la isla de Alimatha, cuando los buceadores no lograron regresar a la superficie. El grupo estaba integrado por científicos e investigadores de nacionalidad italiana.

El cuerpo de Gianluca Benedetti fue el primero en ser recuperado el mismo día del siniestro, tras ser hallado en la entrada de la caverna. Sus restos fueron repatriados hacia Milán este lunes por la noche.

Maldivas Operativo de rescate de los cuerpos de los buceadores italianos que murieron en Maldivas. EFE

El hallazgo de los otros cuatro cuerpos (tres mujeres y un hombre) fue realizado por un escuadrón de tres expertos finlandeses que arribó al archipiélago el domingo. Laura Marroni, directora de DAN Europe, resaltó la "preparación técnica extraordinaria" y la humanidad de los especialistas que operan en un entorno de riesgo extremo.

"Estamos profundamente agradecidos con los especialistas que se encuentran en el lugar, quienes están operando con profesionalidad, disciplina y humanidad en entornos exigentes", declaró.

En medio de la complejidad de la misión para recuperar los cuerpos murió el sargento maldivo Mohamed Mahdhee, quien falleció el sábado mientras intentaba localizar a los turistas en la cueva Dhevana Kandu. Este sector se caracteriza por una visibilidad casi nula y espacios muy estrechos.

Este suceso se suma a una serie de incidentes fatales que han afectado a turistas en Maldivas durante el último mes. Ayer un surfista español de 53 años murió ahogado en el atolón de Gaafu Dhaalu. Además, el pasado 11 de abril un ginecólogo español sufrió la amputación de una pierna tras ser atacado por un tiburón tigre mientras buceaba durante su luna de miel.