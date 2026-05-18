Maldivas: encontraron los cuerpos de los cuatro turistas que murieron atrapados en una cueva submarina

Este lunes se confirmó que fueron encontrados los cuerpos de los cuatro turistas italianos que murieron y permanecían desaparecidos en una cueva submarina de las islas Maldivas . El operativo estuvo a cargo de un grupo especializado de rescatistas maldivos y finlandeses, según confirmaron autoridades locales.

Tragedia en Maldivas: falleció un buzo durante las tareas de rescate de los cuerpos atrapados

Las víctimas estaban en la zona más profunda de la cueva, ubicada a unos 60 metros bajo el agua y alejada de la entrada . El gobierno local informó que las tareas para recuperar los cadáveres continuarán durante los próximos días, ya que la complejidad del lugar obliga a realizar nuevas inmersiones.

"La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia", informó la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X.

El accidente ocurrió durante una expedición de buceo en el atolón de Vaavu, uno de los destinos turísticos más conocidos del océano Índico. Días atrás ya había sido encontrado el cadáver del quinto integrante del grupo cerca de la entrada de la cueva .

En el incidente también murió un buzo de rescate mientras buscaba los cuerpos. “En los próximos días se realizarán más inmersiones para recuperar los cuerpos” , dijo Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de Maldivas, en un mensaje a la BBC.

Los cinco italianos que murieron mientras buceaban en una cueva en las Maldivas Los cinco italianos que murieron mientras buceaban en una cueva en las Maldivas Gentileza Clarín

Según indicó, dos de los cadáveres se recuperarían el martes y los otros dos al día siguiente. Se trata de los cuerpos de Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino y Federico Gualtieri. La quinta víctima de esta tragedia, Gianluca Benedetti.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó de que los cuatro cadáveres se encontraban en la tercera sección de la cueva -la más alejada de la entrada- y que serían necesarias más inmersiones para recuperarlos.

Se cree que el cadáver de la primera víctima italiana fue localizado el jueves cerca de la entrada de la misma cueva. El de la semana pasada es el peor accidente de buceo registrado en esta pequeña nación del océano Índico, un popular destino turístico por su cadena de islas de coral.