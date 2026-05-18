Perdió a su hijo y a su padre en pocos meses, viajó para sanar y encontró un diamante de 3 quilates

Keshia Smith encontró la gema blanca, del tamaño de una cuenta y con forma de corazón, apenas una semana después de enterrar a su padre y meses tras perder a su hijo.

Keshia Smith hizo un viaje después de atraversar un duro momento, luego de perder a su hijo y a su padre.

Keshia Smith, una mujer de Pensilvania, descubrió un diamante blanco de 3.09 quilates en el Parque Estatal Crater of Diamonds, Arkansas, el 22 de abril de 2026. El hallazgo ocurrió durante la primera hora de búsqueda en un campo de 37 acres, mientras Smith intentaba hallar consuelo tras la muerte de su hijo y su padre.

Smith planeó el viaje por carretera hace más de un año junto a su novio y su hermano. Sin embargo, el propósito del trayecto cambió drásticamente tras el fallecimiento de su hijo en octubre de 2025 y el entierro de su padre solo una semana antes de llegar al sitio de búsqueda en Murfreesboro. El parque es el único yacimiento de diamantes del mundo abierto al público donde los visitantes conservan legalmente lo que encuentran.

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Cómo encontró el diamante en menos de una hora de búsqueda El 22 de abril, mientras Smith trabajaba en el lado sur del campo arado, detectó un brillo inusual en su pala. Inicialmente colocó la piedra en su bolsa y continuó su labor, pero luego la llevó a un pabellón para tamizarla con agua. Otros visitantes notaron la claridad del cristal y la instaron a que el personal del parque verificara el hallazgo de inmediato.

La intérprete del parque, Sarah Bivens, confirmó que la gema es un diamante blanco de 3.09 quilates, el segundo más grande registrado en las instalaciones durante 2026. Bivens señaló que el hallazgo en la primera hora de excavación es un patrón recurrente para piedras de este tamaño. La gema presenta una apariencia plana, lisa e incolora, similar a una cuenta, aunque Smith describió su silueta como la de un corazón.

image El nombre del diamante y el significado detrás del hallazgo La mujer nombró a la piedra como "Za'Novia Liberty Diamond". El nombre combina los de sus dos nietos y hace referencia al 250 aniversario de Estados Unidos en 2026. "Realmente necesitaba esto. Realmente recé por esto y no puedo creer que haya sucedido", declaró Smith tras la identificación oficial en el mostrador del parque. La gema se une a los más de 37.377 diamantes recuperados por visitantes desde que el sitio se convirtió en parque estatal en 1972. El campo de búsqueda se sitúa sobre la superficie erosionada de una chimenea volcánica de hace 100 millones de años. El personal del parque ara el terreno periódicamente para sacar material nuevo a la superficie, especialmente después de las lluvias, lo que facilita el hallazgo de amatistas, cuarzos y diamantes. La pieza de Smith se suma a los 214 diamantes registrados por turistas en los primeros cinco meses de 2026.