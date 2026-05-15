15 de mayo de 2026 - 10:46

Tragedia en el paraíso: murieron cinco italianos tras quedar atrapados en una cueva submarina

El accidente ocurrió a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, en Maldivas. Las víctimas participaban de una expedición de turismo científico a bordo del yate de lujo "Duke of York".

Tragedia en las Maldivas: murieron cinco italianos tras quedar atrapados en una cueva submarina.

Tragedia en las Maldivas: murieron cinco italianos tras quedar atrapados en una cueva submarina.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Cinco ciudadanos italianos que buscaban redescubrir la flora y fauna submarina del atolón de Vaavu perdieron la vida tras quedar atrapados en una cueva a unos 50 metros de profundidad. Las autoridades locales lo calificaron como el accidente de buceo más grave registrado en la República de Maldivas.

Leé además

Fin de semana: los metereólogos cambian drásticamente el pronóstico. 

Los meteorólogos cambiaron el pronóstico de forma repentina y este fin de semana será muy diferente

Por Cristian Reta
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (2.º por la derecha), y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izq.), llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. El presidente estadounidense Trump se encuentra en Pekín en una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo, marcando su primer regreso a China continental desde 2017

El primer ministro de China incentiva a los CEO de Estados Unidos a reforzar su presencia en el país

Por Redacción Mundo

El grupo estaba compuesto por investigadores y profesionales del buceo con amplia trayectoria. Las víctimas fueron identificadas como:

  • Monica Montefalcone (51 años): Profesora de Ecología en la Universidad de Génova y experta internacional que lideraba campañas de monitoreo en la zona.

  • Giorgia Sommacal (23 años): Hija de la profesora Montefalcone.

  • Muriel Oddenino (31 años): Investigadora y becaria de la Universidad de Génova.

  • Federico Gualtieri (31 años): Instructor de buceo y recientemente graduado de la misma casa de estudios.

  • Gianluca Benedetti: Capitán e instructor de Padua, quien se desempeñaba como director de operaciones de la agencia Albatros Top Boat.

italianos fallecidos en maldivas
Los 5 italianos que murieron mientras buceaban en las Islas Maldivas.

Los 5 italianos que murieron mientras buceaban en las Islas Maldivas.

Las víctimas se encontraban a bordo del safari Duke of York, una embarcación de lujo diseñada para experiencias extremas de buceo que operaba entre la capital, Malé, y la región de Piamonte.

Complicaciones en el operativo de rescate

Hasta el momento, solo se logró recuperar uno de los cinco cuerpos. Los otros cuatro buzos se encontrarían dentro de una cueva que se extiende hasta los sesenta metros de profundidad y tiene unos 260 metros de largo.

La Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas calificó la recuperación como una operación de alto riesgo debido a las condiciones meteorológicas adversas, que obligaron a emitir una alerta amarilla para la navegación. En tanto, la Embajada de Italia en Colombo brinda asistencia psicológica a otros 20 ciudadanos italianos que permanecían en el barco y que resultaron ilesos. La nave debió desplazarse en busca de un puerto seguro debido al mal clima.

maldivas italianos
Los 5 italianos que murieron en Maldivas.

Los 5 italianos que murieron en Maldivas.

Las hipótesis sobre la tragedia

Los expertos intentan determinar qué causó el fatal desenlace, dado que el buceo recreativo en Maldivas está limitado por ley a los 30 metros de profundidad y el accidente ocurrió a 50 metros.

Barajan distintas hipótesis sobre lo que podría haber causado la tragedia. Un fallo en la mezcla de oxígeno de los tanques, pérdida de orientación en las grietas de la cueva, corrientes térmicas repentinas o complicaciones derivadas del clima.

La aseguradora DAN y la cancillería italiana (Farnesina) trabajan junto a las autoridades locales para apoyar la repatriación de los cuerpos e iniciar una investigación técnica que esclarezca si hubo fallos en los equipos o errores en la planificación de la inmersión en Alimathaa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un joven mexicano con cáncer logró reencontrarse con sus padres detenidos por el ICE y falleció un día después

Un joven mexicano con cáncer logró reencontrarse con sus padres deportados por ICE y falleció un día después

Por Redacción Mundo
Donald Trump junto a Xi Jinping

Trump reveló que Xi Jinping se ofreció a mediar en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Por Redacción Mundo
Mathias antes de la fractura que lo dejaría en silla de ruedas.

Sufrió una fractura de columna, quedó en silla de ruedas y adaptó su granja con tecnología para poder trabajar

Por Cristian Reta
Adoptaron dos cachorras pero las devolvieron al tiempo porque habían crecido.

Adoptaron a 2 cachorras inseparables, creacieron con el tiempo y fueron devueltas porque "ya no eran pequeñas"

Por Cristian Reta