Tragedia en el paraíso: murieron cinco italianos tras quedar atrapados en una cueva submarina

Cinco ciudadanos italianos que buscaban redescubrir la flora y fauna submarina del atolón de Vaavu perdieron la vida tras quedar atrapados en una cueva a unos 50 metros de profundidad . Las autoridades locales lo calificaron como el accidente de buceo más grave registrado en la República de Maldivas .

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El grupo estaba compuesto por investigadores y profesionales del buceo con amplia trayectoria. Las víctimas fueron identificadas como:

Gianluca Benedetti : Capitán e instructor de Padua, quien se desempeñaba como director de operaciones de la agencia Albatros Top Boat.

Federico Gualtieri (31 años) : Instructor de buceo y recientemente graduado de la misma casa de estudios.

Monica Montefalcone (51 años) : Profesora de Ecología en la Universidad de Génova y experta internacional que lideraba campañas de monitoreo en la zona.

Las víctimas se encontraban a bordo del safari Duke of York, una embarcación de lujo diseñada para experiencias extremas de buceo que operaba entre la capital, Malé, y la región de Piamonte.

Complicaciones en el operativo de rescate

Hasta el momento, solo se logró recuperar uno de los cinco cuerpos. Los otros cuatro buzos se encontrarían dentro de una cueva que se extiende hasta los sesenta metros de profundidad y tiene unos 260 metros de largo.

La Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas calificó la recuperación como una operación de alto riesgo debido a las condiciones meteorológicas adversas, que obligaron a emitir una alerta amarilla para la navegación. En tanto, la Embajada de Italia en Colombo brinda asistencia psicológica a otros 20 ciudadanos italianos que permanecían en el barco y que resultaron ilesos. La nave debió desplazarse en busca de un puerto seguro debido al mal clima.

maldivas italianos Los 5 italianos que murieron en Maldivas. Clarin

Las hipótesis sobre la tragedia

Los expertos intentan determinar qué causó el fatal desenlace, dado que el buceo recreativo en Maldivas está limitado por ley a los 30 metros de profundidad y el accidente ocurrió a 50 metros.

Barajan distintas hipótesis sobre lo que podría haber causado la tragedia. Un fallo en la mezcla de oxígeno de los tanques, pérdida de orientación en las grietas de la cueva, corrientes térmicas repentinas o complicaciones derivadas del clima.

La aseguradora DAN y la cancillería italiana (Farnesina) trabajan junto a las autoridades locales para apoyar la repatriación de los cuerpos e iniciar una investigación técnica que esclarezca si hubo fallos en los equipos o errores en la planificación de la inmersión en Alimathaa.