Un joven mexicano con cáncer logró reencontrarse con sus padres deportados por ICE y falleció un día después

Un joven mexicano de tan sólo 18 años murió de cáncer un día después de reencontrarse con sus padres, quienes fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, al tratar de cruzar la frontera para ver a su hijo.

Una joven desapareció en México y el uso excesivo de filtros en sus fotos dificultó la búsqueda

Se trata de la historia de Kevin González , un joven que vivía con su famialia en Durango, México y había sido diagnosticado con cáncer de colon etapa 4 mientras se encontraba en Chicago visitando a su hermano.

Tras enterarse del delicado estado de salud en que se encontraba su hijo, los padres de González decidieron solicitar una visita de emergencia al gobierno de Estados Unidos . Sin embargo, la solicitud fue negada porque ambos ciudadanos mexicanos habían sido deportados del país previamente.

Ante la negativa del Departamento de Migración, los padres del joven intentaron cruzar la frontera ilegalmente para poder encontarse con su hijo. Sin embargo, fueron detenidos por el ICE y quedaron bajo custodia federal en Arizona.

Embed - Kevin González, el joven estadounidense de 18 años que padece cáncer de colon metastásico en etapa 4, se reunió al fin este sábado con sus padres en Sonora, México, luego de que cruzaran la frontera con la autorización de un juez federal en Arizona que permitió su deportación urgente de Estados Unidos. Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya se reunieron con su hijo alrededor de las 3:30 pm (hora local) en la casa de la abuela materna, hasta donde había viajado el joven desde Chicago, su ciudad natal. Lee más sobre la historia en el link. @noticiastelemundo Kevin González, el joven estadounidense de 18 años que padece cáncer de colon metastásico en etapa 4, se reunió al fin este sábado con sus padres en Sonora, México, luego de que cruzaran la frontera con la autorización de un juez federal en Arizona que permitió su deportación urgente de Estados Unidos. Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya se reunieron con su hijo alrededor de las 3:30 pm (hora local) en la casa de la abuela materna, hasta donde había viajado el joven desde Chicago, su ciudad natal. Lee más sobre la historia en el link. original sound - Noticias Telemundo - Noticias Telemundo

La odisea de una familia para reunirse

Según detalló el medio Eyewitness News, el joven sólo tenía unos días de vida, por lo que se decidió luchar para reunirse con su familia por última vez. Tras conocer que la situación en que se encontraban sus padres, González decidió darse de alta voluntariamente del Centro Médico de la Universidad de Chicago y voló hasta la casa de su abuela en México.

Joven mexicano con cancer Asi se reencontraba Kevin González con sus padres en México

El joven tenía la esperanza de que sus padres fueran liberados por el ICE y deportados nuevamente a México para poder despedirse a tiempo. El pasado jueves 7 de mayo, los padres de González fueron liberados por orden de un juez en Arizona y regresaron a México el viernes.

Según relató el hermano del joven, sus padres fueron escoltados por el ICE hasta la frontera, allí abordaron un colectivo y luego consiguieron que las autoridades les otorgaran un vuelo de emergencia para regresar a su país.

Finalmente, el sábado la familia se reencontró, tan sólo 24 horas antes del fallecimiento del joven. Kevin González murió el domingo 10 de mayo en una vivienda familiar en la localidad mexicana de Durango.