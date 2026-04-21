21 de abril de 2026 - 21:25

Una joven desapareció en México y el uso excesivo de filtros en sus fotos dificultó la búsqueda

Afortunadamente la mujer fue encontrada con vida, pero el operativo puso de manifiesto el riesgo de utilizar imágenes alteradas digitalmente en protocolos de búsqueda.

Fotos con filtros dificultaron su búsqueda y fue hallada sana y salva

Fotos con filtros dificultaron su búsqueda y fue hallada sana y salva

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La desaparición de una joven identificada como Grecia “N” en el estado de Chiapas, en México, activó los mecanismos de búsqueda los cuales fueron difíciles por una insólita razón: el uso de filtros en fotos oficiales, las cuales no coincidían con la apariencia real de la desaparecida.

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Tras cuatro días de operativos, la joven fue hallada con vida por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, lo que debió ser una noticia de éxito operativo se transformó en una controversia pública debido a un obstáculo inesperado: la falta de fidelidad en su foto de búsqueda.

Durante las labores de campo, las autoridades y ciudadanos enfrentaron dificultades para confirmar avistamientos debido a que la fotografía difundida en el Protocolo Alba no correspondía con la apariencia real de la joven.

Según los reportes, las imágenes proporcionadas por los familiares habían sido modificadas con filtros digitales que alteraron significativamente sus rasgos físicos, lo que generó confusión y obligó a los equipos de búsqueda a realizar comprobaciones adicionales, retrasando la confirmación de su identidad.

Desaparecida México
Una de las imágenes editadas que circulaba en el sistema de búsqueda

Una de las imágenes editadas que circulaba en el sistema de búsqueda

Expertos en seguridad recalcan que una ficha de búsqueda es una herramienta crítica y no una publicación en redes sociales. En un país como México, donde las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que 14 mujeres desaparecen o son asesinadas cada día, la precisión de los datos es vital para acortar los tiempos de localización.

Entre la dismorfia corporal y la revictimización

El caso de Grecia “N” ha expuesto dos aristas sociales profundas. Por un lado, la normalización de los filtros digitales y su vínculo con la dismorfia corporal, un fenómeno donde la percepción de la propia imagen se distorsiona por la presión social de "corregir" el rostro antes de mostrarlo públicamente.

Los investigadores señalan que esta manipulación digital puede cruzar fronteras peligrosas cuando la fidelidad visual es una cuestión de vida o muerte.

Por otro lado, la difusión de imágenes contrastantes tras su hallazgo, desató un intenso debate sobre la revictimización. Mientras algunos sectores critican la "torpeza" en el manejo de la información familiar, otros advierten que centrar la conversación en el aspecto físico de la víctima desvía el foco de las causas de su desaparición.

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