Investigan la aparición de imágenes creadas con IA de alumnas de un colegio religioso de Lavalle

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual investiga una denuncia de un colegio religioso de Lavalle , donde aparecieron imágenes de desnudez de una alumna que habrían sido manipuladas con herramientas de inteligencia artificial, generando alarma.

La causa es tramitada por el fiscal Mauro Perassi que, en las próximas horas, junto a especialistas, entrevistará a una alumna junto a su madre (y también denunciante) para ver si está en condiciones de declarar en cámara Gesell, ya que es menor de edad.

La aparición de imágenes de estudiantes del Instituto Nuestra Señora del Rosario , ubicado en la Villa Tulumaya , generó alarma en la comunidad educativa de Lavalle y en los padres de los alumnos que cursan allí el secundario.

El pasado 13 de abril, las autoridades de la escuela tomaron conocimiento de la situación cuando los padres de algunas alumnas llegaron hasta la institución para denunciar que en las redes sociales y en algunas aplicaciones de mensajería estaban circulando imágenes de alumnas sin ropa.

Estas imágenes habrían sido trucadas con la ayuda de la IA , según las denunciantes.

Con esta información, el apoderado administrativo del colegio religioso y la directora del nivel secundario de la institución decidieron denunciar la anómala situación en la Fiscalía de Lavalle.

En la misma, se denuncia la creación, tenencia y difusión de imágenes de alumnas menores de edad que presuntamente habrían sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial con contenidos de desnudez, que circularon luego por medios digitales entre los alumnos.

Según trascendió, fueron las mismas alumnas quienes dieron aviso a sus padres, luego de que una joven encontrara en su computadora una imagen en un chat de un compañero que había usado su computadora.

El descubrimiento se hizo fuera de la institución educativa y en la semana anterior a la denuncia penal, y el caso ha llegado al Arzobispado de Mendoza.

La comunidad escolar lavallina se ha visto convulsionada por el asunto y, entre alumnos, hay rumores de los posibles alumnos que habrían manipulado las imágenes con ayuda de la IA. Ahora se deberá investigar no solo al autor o autores del hecho, sino también a quienes compartieron las fotos e, incluso, si las mismas han salido del ámbito escolar a través de las redes sociales y apps de mensajería.