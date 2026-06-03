La víctima, de 19 años, fue abordada por cuatro personas que le robaron el teléfono celular y documentación personal. Dos de las sospechosas fueron localizadas y detenidas minutos después por la Policía.

Detuvieron a dos mujeres tras un asalto a una joven en pleno centro de San Martín.

Dos mujeres fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles en San Martín, acusadas de participar en un robo cometido contra una joven de 19 años en inmediaciones del centro de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de la 1.50 en la zona de las calles Sarmiento y Balcarce. Según la información policial, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue interceptada por dos hombres y dos mujeres.

Durante el episodio, los delincuentes le sustrajeron un teléfono celular Motorola G52 y documentación personal, para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 12 desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Con las características aportadas por la joven, los uniformados realizaron un patrullaje por distintos sectores de la zona y lograron ubicar a dos de las sospechosas.

Las detenidas, de 36 y 31 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar la participación de los otros dos involucrados.