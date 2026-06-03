Una mujer intentó cruzar el Acceso Norte corriendo y fue atropellada: graves heridas

Un grave siniestro vial se registró la tarde del martes en uno de los principales ingresos al Gran Mendoza, dejando como saldo a una mujer hospitalizada con heridas de consideración. El hecho alteró por completo el tránsito en la zona del Acceso Norte , un sector que suele registrar una alta densidad vehicular, especialmente en los horarios pico de regreso a casa.

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Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió a las 19:30 horas en la intersección de Acceso Norte y calle Libertad, en Las Heras .

Por causas que los peritos de Policía Científica intentan determinar con precisión, una mujer de 34 años, identificada mediante sus iniciales como M.A. , resultó atropellada por un auto particular mientras intentaba cruzar la transitada calzada.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar basada en las declaraciones de los testigos, la víctima caminaba junto a dos acompañantes por el costado de la arteria vial. Al momento de intentar cruzar el Acceso Norte, el grupo se detuvo a la espera de un momento propicio para avanzar entre el flujo de vehículos.

Sin embargo, de un momento a otro, la víctima tomó una decisión intempestiva: se desprendió de sus acompañantes e intentó cruzar la calzada corriendo , mientras que las otras dos personas decidieron permanecer detenidas en la orilla.

La maniobra sorprendió a la conductora de un automóvil Peugeot 308 que circulaba por el lugar. A pesar de los intentos por esquivarla o frenar a tiempo, el rodado terminó embistiendo de lleno a la peatón, quien quedó tendida sobre el asfalto. El auto era guiado por una mujer de 31 años, identificada como L.V.P.R.

Traslado de urgencia y control de alcoholemia

Tras el fuerte impacto, se dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911. Al lugar arribó una ambulancia para asistir a la mujer herida. Tras ser estabilizada por los médicos en el lugar del hecho, se constató que presentaba una fractura de húmero y politraumatismo producto del golpe contra el vehículo y la posterior caída a la carpeta asfáltica. Debido a la complejidad de las lesiones, fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa María, donde quedó internada.

A la conductora del Peugeot 308 se le realizó el correspondiente test de alcoholemia mediante aire espirado. El dosaje arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de las dependencias policiales de Las Heras y la Oficina Fiscal de jurisdicción.