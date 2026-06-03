Ocurrió esta mañana en calle San Martín. El hombre expresó que no sabe qué fue lo que pasó.

Un taxista cayó a un zanjón en Las Heras y resultó con lesiones leves.

Un taxista de aproximadamente 55 años protagonizó un accidente este miércoles en el departamento de Las Heras, cuando el vehículo que conducía terminó dentro de un zanjón ubicado sobre calle San Martín al 3800, en dirección hacia el sur.

Según informó Radio Nihuil, el conductor había dejado a un pasajero a pocos metros del lugar del hecho. Por motivos que no logró explicar, perdió el control de su auto, un Fiat Cronos, y cayó al cauce.

Tras el accidente, el hombre consiguió salir del vehículo por sus propios medios y se encontraba consciente al momento de ser asistido. El conductor no supo precisar qué fue lo que ocurrió instantes antes de terminar dentro del zanjón.