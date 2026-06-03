Destruyó una vidriera en pleno centro y cayó cuando caminaba con 20 buzos robados

Un solitario delincuente protagonizó un audaz golpe en pleno centro mendocino, pero su violenta escapada terminó de la peor manera gracias al rápido accionar de la Policía y el soporte tecnológico de las cámaras de seguridad. El sospechoso terminó tras las rejas tras una persecución que cruzó los límites departamentales, lográndose recuperar un cuantioso botín en indumentaria.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en un conocido comercio de ropa ubicado sobre la calle San Lorenzo, a metros de la Avenida San Martín .

Según informaron fuentes policiales, la alerta ingresó a través de un llamado al 911. Operadores de una empresa de seguridad privada que monitoreaban las cámaras del local advirtieron el momento exacto en el que un sujeto lograba ingresar con fines de robo tras destrozar violentamente una de las vidrieras principales del frente del negocio.

De inmediato, los móviles de la Comisaría 2° se desplazaron hacia el comercio céntrico, donde los uniformados constataron los graves daños en el cristal y el desorden en el interior. Mientras tanto, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los operadores de las cámaras viales y de seguridad pública de la provincia comenzaron a rastrear las inmediaciones con la descripción del sospechoso.

El seguimiento dio sus frutos rápidamente. Los visualizadores detectaron al hombre en plena fuga, caminando a paso acelerado y cargando varias bolsas de consorcio en sus manos con rumbo hacia el este.

Con los datos precisos de su ruta de escape, las patrullas policiales montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. Finalmente, los efectivos lograron interceptar y arrinconar al sospechoso en la calle Godoy Cruz, entre Lencinas y 12 de Octubre, de Guaymallén.

Al verse acorralado por las balizas y las sirenas de los patrulleros, el malviviente intentó descartarse de las bolsas arrojándolas a la vereda, pero la maniobra fue inútil y terminó inmediatamente reducido y esposado en el suelo.

Video: gentileza @MATIPASCUALETTI

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Robaron un local de ropa en calle San Lorenzo al 31 de Ciudad. La policía atrapó a los ladrones en calle Godoy Cruz y Lencinas, Guaymallén. Habrían recuperado parte de lo robado. La dueña del local dijo a @radionihuil que es el robo número 10 pic.twitter.com/3ztODLCs9w — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) June 3, 2026

Un botín millonario recuperado

El detenido fue identificado por la Policía mediante sus iniciales como P.M.C., de 49 años. Al revisar el contenido de las bolsas que intentó tirar, los uniformados encontraron una gran cantidad de mercadería nueva que aún conservaba las etiquetas del comercio damnificado.

Posteriormente, el dueño del local de indumentaria, un joven de 27 años identificado como M.F.S., se presentó en el lugar para radicar la denuncia y constatar los daños. La víctima verificó que el ladrón se había llevado un total de 20 prendas de vestir, distribuidas entre remeras y buzos de abrigo, mercadería de temporada que fue valuada de manera preliminar en aproximadamente $1.000.000. Por fortuna para el comerciante, la totalidad de lo sustraído pudo ser recuperado en perfecto estado.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, en la escena del robo trabajó el personal de Policía Científica realizando los peritajes correspondientes sobre los cristales rotos, junto con el equipo de Tecnología Aplicada para incorporar las grabaciones de seguridad a la causa. El aprehendido y el cargamento de ropa secuestrada quedaron a disposición de la Justicia local.