Detuvieron a una policía bonaerense por encubrir a su pareja acusada de liderar una banda delictiva

Una oficial de la Policía Bonaerense fue detenida junto a su pareja , acusado de liderar una organización dedicada a cometer violentas entraderas en viviendas de La Matanza. La investigación permitió desbaratar una banda con roles definidos y secuestrar armas, vehículos robados, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados a los delitos investigados.

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La mujer fue identificada como Micaela Quintana , quien prestaba servicios en la Estación de Policía Departamental de Seguridad San Martín. Su novio, Aaron Eloy Mancilla , de 25 años, está señalado por los investigadores como el presunto jefe de la organización criminal.

Según información de Infobae, la causa tomó notoriedad luego de que trascendieran publicaciones en redes sociales donde la pareja exhibía una motocicleta Yamaha MT-03, valuada en cerca de 12 millones de pesos, además de imágenes de viajes turísticos realizados a Bariloche. Según los investigadores, Mancilla no registraba actividad laboral formal y figuraba con situación crediticia "irrecuperable".

La investigación, llevada adelante por la DDI de La Matanza, comenzó a fines de abril tras una serie de asaltos ocurridos en el barrio Villa Dorrego, en González Catán.

Entre los hechos atribuidos a la banda figura el robo a una mujer de 82 años, ocurrido el 26 de febrero, cuando varios delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda mientras dormía y se llevaron dinero, joyas, electrodomésticos y su auto.

Detuvieron a una policía bonaerense por encubrir a su su pareja acusada de liderar una banda delictiva Micaela Quintana junto a su novio Aaron Eloy Mancilla. Infobae

Detuvieron a una policía bonaerense por encubrir a su su pareja acusada de liderar una banda delictiva Micaela Quintana es policía bonaerense y la arrestaron por presunto encubrimiento de los delitos de su novio. Infobae

Posteriormente, el 4 de abril, otras tres entraderas fueron cometidas en el mismo barrio. Las víctimas fueron reducidas por delincuentes armados que sustrajeron importantes sumas de dinero, dólares, vehículos, televisores, celulares y diversos electrodomésticos.

Uno de los episodios más violentos ocurrió el 6 de mayo, cuando los asaltantes irrumpieron en la casa de un cabo de la Policía Federal. Según la investigación, lo golpearon, le apoyaron un arma en la cabeza frente a su hijo y le robaron su pistola reglamentaria, una motocicleta, dinero y joyas.

Cómo cayó la banda

A través del análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas, tareas encubiertas y movimientos bancarios, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la organización y reconstruir su funcionamiento.

La pesquisa determinó que la banda contaba con una estructura organizada que incluía jefes, asaltantes, campanas, titulares de cuentas bancarias utilizadas para mover dinero, reductores de objetos robados y personas encargadas de conseguir armas y vehículos.

Los detectives también detectaron vínculos con otras organizaciones delictivas que operaban bajo la misma modalidad en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Armas, dinero y vehículos secuestrados

Durante los allanamientos fueron detenidas seis personas, incluida la oficial Quintana.

Además, se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración limada, una réplica de arma automática, una pistola reglamentaria Bersa Thunder perteneciente a la Policía Bonaerense, un chaleco antibalas, esposas, credenciales policiales, municiones de distintos calibres y herramientas especializadas para manipular sistemas de seguridad de vehículos.

También fueron incautados cuatro vehículos, entre ellos un Peugeot 207 que estaba siendo desarmado y tenía pedido de secuestro activo, además de dos motocicletas, incluida la Yamaha MT-03 exhibida por la pareja en redes sociales.

Los investigadores también hallaron 1.300.000 pesos, 2.000 dólares, teléfonos celulares, consolas PlayStation 5, equipos informáticos, tarjetas de memoria, linternas, escaleras telescópicas y prendas que habrían sido utilizadas durante los robos.

Sospechas sobre la participación de la policía

Fuentes de la investigación señalaron que los investigadores consideran que Quintana "no podía desconocer" la actividad ilícita de su pareja, debido a que ambos convivían y compartían bienes que resultaban incompatibles con los ingresos declarados por Mancilla. Ella fue detenida por encubrimiento.