Conmoción en Brasil: una reina de belleza murió días antes de competir en un importante certamen

El pasado domingo, una noticia conmocionó a Brasil y a toda la industria de la belleza y moda del mundo. Maiara Cristina de Lima Fiel, una reina de belleza de 31 años, falleció repentinamente días antes de presentarse a un importante certamen.
La joven tenía 31 años y aspiraba a la corona nacional para este año. Familiares y amigos expresaron su dolor por la noticia.
El pasado domingo, una noticia conmocionó a Brasil y a toda la industria de la belleza y moda del mundo. Maiara Cristina de Lima Fiel, una reina de belleza de 31 años, falleció repentinamente días antes de presentarse a un importante certamen.
La joven fue coronada Miss Londrina en 2025 y esperaba presentarse este 29 de abril en Miss Paraná, concurso que la dejaría más cerca de competir por la corona de Miss Brasil 2026. Según trascendió, la joven habría sufrido un infarto fulminante y falleció el domingo. El Equipo del Servicio de Emergencias Médicas realizó maniobras de reanimación, pero la joven no sobrevivió.
La noticia dejó impactados a familiares, amigos y allegados de la joven, quienes expresaron su dolor. El coordinador de Miss Paraná, Vitor Tavares, compartió con un sentido mensaje en redes sociales. "Todavía no creo, no puedo entender... Tan comprometida, tan dedicada niña", expresó
Asimismo, el hombre destacó que la joven se había comunicado con él el día anterior a su fallecimiento y que ya tenía preparados los looks que iba a usar para la gran noche. "Es muy difícil aceptar una pérdida tan temprana, de alguien tan llena de vida, sueños y metas. Una chica con un futuro brillante por delante. Que Dios reciba a Maiara como se merece, con toda la luz que siempre ha llevado, y que siga brillando aún más.".
La joven nació en la localidad brasilera de Maringá y residía en Sarandi, donde administraba un salón de belleza y trabajaba en el rubro de la estética. Su carrera como modelo en el mundo de la moda y la belleza, la llevó a pisar pasarelas de importantes certámenes locales. A fines de 2025, recibió las coronas de Primera Princesa Miss Sarandí 2025/2026 y Miss Simpatía e Internet 2025.
El último título que consiguió fue Miss Londrina a nivel estatal, lo que le permitió ser convocada al certamen “Miss Paraná By Vitor”, para luego aspirar a la corona nacional.
Además, Maira era madre de un niño y estaba casada con un joven desde febrero de 2017.