Conmoción en Brasil: una reina de belleza murió días antes de competir en un importante certamen

El pasado domingo, una noticia conmocionó a Brasil y a toda la industria de la belleza y moda del mundo. Maiara Cristina de Lima Fiel , una reina de belleza de 31 años , falleció repentinamente días antes de presentarse a un importante certamen.

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La joven fue coronada Miss Londrina en 2025 y esperaba presentarse este 29 de abril en Miss Paraná , concurso que la dejaría más cerca de competir por la corona de Miss Brasil 2026. Según trascendió, la joven habría sufrido un infarto fulminante y falleció el domingo. El Equipo del Servicio de Emergencias Médicas realizó maniobras de reanimación, pero la joven no sobrevivió.

La noticia dejó impactados a familiares, amigos y allegados de la joven, quienes expresaron su dolor. El coordinador de Miss Paraná, Vitor Tavares , compartió con un sentido mensaje en redes sociales. " Todavía no creo, no puedo entender... Tan comprometida, tan dedicada niña ", expresó

Asimismo, el hombre destacó que la joven se había comunicado con él el día anterior a su fallecimiento y que ya tenía preparados los looks que iba a usar para la gran noche . "Es muy difícil aceptar una pérdida tan temprana, de alguien tan llena de vida, sueños y metas. Una chica con un futuro brillante por delante. Que Dios reciba a Maiara como se merece, con toda la luz que siempre ha llevado, y que siga brillando aún más.".

Quién era Maiara Cristina de Lima Fiel

La joven nació en la localidad brasilera de Maringá y residía en Sarandi, donde administraba un salón de belleza y trabajaba en el rubro de la estética. Su carrera como modelo en el mundo de la moda y la belleza, la llevó a pisar pasarelas de importantes certámenes locales. A fines de 2025, recibió las coronas de Primera Princesa Miss Sarandí 2025/2026 y Miss Simpatía e Internet 2025.

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El último título que consiguió fue Miss Londrina a nivel estatal, lo que le permitió ser convocada al certamen “Miss Paraná By Vitor”, para luego aspirar a la corona nacional.

Además, Maira era madre de un niño y estaba casada con un joven desde febrero de 2017.