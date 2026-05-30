Alerta en Brasil por un posible caso de ébola

Este sábado, las autoridades sanitarias del estado de São Paulo, en Brasil, informaron que investigan un posible caso de ébola en un hombre que regresó de un viaje a la República Democrática del Congo (RDC).

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A través de un comunicado, la Secretaría de Salud regional señaló que el hombre presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, y que actualmente se encuentra internado en un área aislada Instituto de Infectología Emilio Ribas de São Paulo.

Si bien el laboratorio aún no confirma si se trata realmente de un caso de ébola , las autoridades decidieron activar el protocolo "de forma preventida " ante la identificación de los síntomas.

Las autoridades sanitarias de Brasil activaron el protocolo preventivo por un posible caso de ébola.

"El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo", explicó Regiane de Paula, miembro de la Coordinación de Control de Enfermedades regional.

Según señaló la agencia EFE, la Secretaría de Salud consideró que el riesgo de la propagación de la enfermedad en Brasil es "muy baja", debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre el país sudamericano y la región africana afectada por el virus.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron a los centros de salud y hospitales del país realizar un seguimiento de todas las personas que hayan regresado de la República Democrática del Congo y presenten fiebre.

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En los últimos informes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo de la epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) de “alto” a “muy alto”.

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la enfermedad “se propaga rápidamente” en el país y explicó: “Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”.

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El 24 de mayo, la OMS señaló que los casos sospechosos ascienden a 906 y se confirmaron 223 fallecimientos.

Por otro lado, la científica en jefe de la OMS, Dra. Sylvie Briand, informó que un antiviral llamado Obeldesivir podría administrarse a las personas que mantuvieron contacto con infectados para prevenir el desarrollo de la enfermedad: “Esto evitaría que dichos contactos (en caso de haber sido infectados por el virus) desarrollen la enfermedad", expresó.

Sin embargo, por el momento no existe una vacuna autorizada para combatir la enfermedad.