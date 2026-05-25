Crece la preocupación: la OMS alertó que el brote de ébola en Congo "supera la capacidad de respuesta"

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) advirtió este lunes sobre la rápida expansión del brote de ébola en la República Democrática del Congo , donde ya se registraron 220 muertes sospechosas y más de 900 posibles contagios.

La OMS elevó a "muy alto" el riesgo de epidemia de ébola en Congo y confirmó 750 casos

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El organismo reconoció que la epidemia avanza a un ritmo que “supera la capacidad actual de respuesta” , aunque luchan incansablemente para controlar la epidemia.

El brote, declarado emergencia sanitaria internacional el 17 de mayo, también se extendió a Uganda, país que confirmó cinco casos positivos y una muerte. Además, la cepa detectada corresponde al virus Bundibugyo, para el cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que la situación real es mucho más grave que los casos oficialmente confirmados. Hasta el momento, las autoridades sanitarias contabilizaron 101 contagios y diez fallecimientos confirmados por laboratorio.

Por otro lado, habitantes de la provincia de Ituri, donde se encuentra el epicentro del brote de ébola, asaltaron un hospital exigiendo el cuerpo de un líder religioso fallecido a causa del virus, informaron este lunes las autoridades, esto según el sitio RFI.

Tedros destacó un desafío crítico: la demora en la detección del brote significa que los equipos de salud ahora están tratando de ponerse al día con una epidemia que avanza rápidamente. “Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero en este momento, la epidemia nos está superando”, confesó.

Los brotes anteriores de esta cepa solo se produjeron dos veces: en Uganda (2007) y en la República Democrática del Congo (2012).

Recomendaciones de la OMS

La OMS recomendó priorizar dos anticuerpos monoclonales para ensayos clínicos. Para agravar la crisis, las provincias afectadas de Ituri y Kivu del Norte sufren una intensa inseguridad y desconfianza comunitaria.

En los últimos meses se intensificaron los combates, desplazando a más de 100.000 personas, además de dos incidentes de seguridad en centros de salud la semana pasada.

La OMS elevó su evaluación de riesgo nacional a “muy alto”, mientras que el riesgo regional se mantiene en “alto” y el riesgo global en “bajo”. También se insta a los países vecinos a que adopten medidas inmediatas

Tedros tiene previsto viajar a la República Democrática del Congo con el director de emergencias de la OMS, ya que la agencia se comprometió a detener el brote.

“Empeorará antes de mejorar. Pero conocemos este virus y sabemos cómo detenerlo”, aseguró el funcionario.

Ayuda de Sudáfrica

Sudáfrica prometió el lunes 5 millones de dólares estadounidenses a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) para apoyar los esfuerzos por contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, formuló el anuncio durante una reunión de alto nivel de ministros de salud africanos sobre la respuesta al brote.