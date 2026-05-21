Caos aéreo: un vuelo fue desviado por un pasajero congoleño en medio de la crisis de ébola

Un vuelo de Air France que viajaba desde París hacia Detroit debió ser desviado de emergencia hacia Montreal. La decisión se tomó luego de que las autoridades estadounidenses detectaran que transportaba a un pasajero procedente de la República Democrática del Congo , nación afectada por el brote de ébola .

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La decisión fue tomada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que acusó a la aerolínea francesa de haber cometido un “error” al permitir el embarque de una persona alcanzada por las restricciones sanitarias vigentes.

#BREAKING | NEWS Update Scary situation ! Air France Boeing 777 ( #AF378 ) departed from France headed to Detroit International Airport today halfway through the pilots were told not to land at (DTW) and must be diverted to the Montreal International Airport after the U.S.… pic.twitter.com/dCUdFuLQba

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el vuelo despegó desde París rumbo al aeropuerto metropolitano del condado de Wayne, en Detroit. Sin embargo, mientras la aeronave se encontraba en pleno trayecto, las autoridades estadounidenses ordenaron que no ingresara al país .

“Debido a las restricciones de entrada impuestas para reducir el riesgo de propagación del virus del ébola, el pasajero no debería haber abordado el avión ”, señalaron desde el organismo estadounidense. Como consecuencia, el vuelo fue redirigido aproximadamente 850 kilómetros hacia Montreal, en Canadá.

Cabe mencionar que Estados Unidos mantiene actualmente prohibiciones de ingreso para ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda. La medida es por al avance de la epidemia de ébola en África central.

Las restricciones alcanzan a personas que hayan permanecido en esos territorios durante las últimas tres semanas y buscan evitar la expansión internacional del virus. Desde el organismo estadounidense remarcaron que se tomaron “medidas decisivas” para impedir el aterrizaje del avión en Detroit y minimizar riesgos sanitarios.

Tercer día de paro de pilotos de Air France, sin perspectiva de mejora Air France admitió un error y un vuelo terminó aterrizando en Montreal. (archivo)

La OMS monitorea el brote en África central

Según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el actual brote de ébola dejó cerca de 140 muertos y alrededor de 600 casos sospechosos en distintos países de África central. Pese a la situación, la OMS considera que el riesgo de propagación global continúa siendo “bajo”.

En paralelo, trascendió que un ciudadano estadounidense que realizaba tareas misioneras en la República Democrática del Congo contrajo la enfermedad y debió ser trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico especializado.

Qué es el ébola y por qué genera alerta internacional

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre hemorrágica y tiene una alta tasa de mortalidad. Los brotes suelen generar estrictos controles sanitarios internacionales debido a la rapidez con la que puede propagarse en determinadas condiciones.

Por ese motivo, distintos países mantienen protocolos especiales de control migratorio y restricciones temporales para viajeros procedentes de regiones afectadas.