20 de mayo de 2026 - 19:30

Descuentos en vuelos y alojamiento: cuándo empiezan las ofertas del Cyber en Chile

El Cyber en Chile se transformó en uno de los eventos más esperados por quienes planean viajar y aprovechar los mejores descuentos.

Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web
Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web

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Por Redacción Turismo

El Cyber Chile 2026 ya tiene fecha confirmada y miles de personas esperan el evento para buscar descuentos en vuelos, hoteles y paquetes turísticos. Durante tres días, aerolíneas, agencias de viaje y plataformas online lanzarán promociones especiales para viajar dentro de Chile o al extranjero con precios más bajos. La edición de este año volverá a concentrar gran parte de las ofertas turísticas más buscadas antes de las vacaciones de invierno y la temporada alta.

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El evento se realizará entre el 1 y el 3 de junio de 2026 y reunirá rebajas en múltiples categorías, aunque el rubro de viajes suele convertirse en uno de los más consultados por quienes buscan ahorrar en pasajes y alojamiento.

Vuelos baratos dentro y fuera de Chile

Las aerolíneas suelen publicar tarifas promocionales para destinos nacionales e internacionales. En muchos casos, los descuentos se aplican tanto para vuelos ida y vuelta como para trayectos simples.

Una de las ventajas que buscan los usuarios durante el Cyber es comparar rápidamente valores finales con tasas e impuestos incluidos para identificar cuál es realmente la opción más conveniente.

Paquetes turísticos con descuentos

Los paquetes que incluyen vuelo y hotel suelen ofrecer precios más bajos que contratar ambos servicios por separado. Además, permiten organizar el viaje de manera más rápida y simple.

Hoteles y alojamientos con rebajas especiales

Las cadenas hoteleras y plataformas de reservas también participan del Cyber con descuentos en hospedajes dentro de Chile y en distintos destinos del exterior.

Santiago de Chile

Asistencia al viajero y servicios para viajar más tranquilo

Otro de los productos que gana protagonismo durante el Cyber es la asistencia al viajero, especialmente para quienes planean salir del país. Las coberturas médicas y de imprevistos suelen ofrecer descuentos temporales durante el evento.

También aparecen promociones en:

- Arriendo de autos.

- Excursiones y tours.

- Entradas a actividades turísticas.

- eSIM para tener internet durante el viaje.

Cómo aprovechar mejor las ofertas del Cyber Chile 2026

Cada edición del Cyber concentra una enorme cantidad de promociones y cambios de precios constantes. Por eso, muchos viajeros toman algunas precauciones antes de comprar.

Definir destinos y fechas con anticipación

Tener decidido el lugar al que se quiere viajar ayuda a reaccionar rápido cuando aparece una oferta atractiva. Muchas promociones duran pocas horas o tienen cupos limitados.

Santiago de Chile

Activar alertas de precios

Las alertas permiten seguir la evolución de tarifas aéreas y recibir avisos cuando los precios bajan. Esta herramienta suele ser útil para detectar oportunidades antes de que se agoten.

Revisar bien las condiciones de compra

Antes de confirmar una reserva conviene leer políticas de cambios, equipaje incluido y condiciones de cancelación. Algunas promociones económicas tienen restricciones más estrictas.

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