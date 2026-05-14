Tras el Hot Sale, estas son las llamativas zapatillas que se agotaron en horas y dispararon la reventa online

Las zapatillas de edición limitada de Lidl , diseñadas en colaboración con la marca Botas , han desaparecido de las plataformas oficiales en tiempo récord. El lanzamiento utilizó un innovador sistema de reservas a través de la aplicación móvil que permitió distribuir el calzado de forma estratégica según el interés de los usuarios.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

El proceso de compra se realizó exclusivamente mediante una ventana de reserva cerrada entre el 20 y el 26 de abril . Los clientes seleccionaron sus tallas y la tienda de retiro preferida, evitando así el desabastecimiento desigual entre sucursales. La marca aclaró que, si alguien decidía finalmente no recoger su pedido en mayo, no enfrentaría bloqueos ni penalizaciones en su cuenta de usuario.

El calzado presenta un corte retro bajo con una base blanca y acabados en ante azul en la puntera y el talón. Los detalles en amarillo y rojo remiten directamente a los colores corporativos de Lidl , incluyendo dos pares de cordones intercambiables en azul y rojo. Es curioso cómo un diseño basado en un logo corporativo ha logrado transformarse en un objeto de deseo para coleccionistas en tan pocos días.

Sin embargo, el éxito de ventas ha dado paso a un mercado secundario agresivo . El precio original de salida fue de 1.999 coronas checas (equivalentes a 133.793,07 pesos argentinos). Actualmente, en sitios de subastas como Aukra , los revendedores ofrecen el mismo producto por 3.490 coronas checas (233.585,70 pesos argentinos), incrementando el valor de forma notable ante la falta de stock en las tiendas.

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Por qué las tallas grandes se agotaron primero y qué pasó con la demanda

Las tallas más grandes, a partir de la 40, fueron las primeras en agotarse durante los primeros días de la preventa. Muchos clientes habituales se quedaron sin su par debido a la velocidad con la que se llenaron los cupos de reserva. La portavoz de la empresa, Iveta Barabášová, confirmó que el interés superó las expectativas y que la logística digital cumplió su objetivo de evitar filas innecesarias en los locales físicos.

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Para quienes no llegaron a tiempo, la única opción restante parece ser aceptar los precios de la reventa, que ya circulan por internet con valores casi duplicados. Este fenómeno demuestra que la combinación de marcas históricas y distribución limitada sigue siendo una fórmula imbatible para generar una demanda masiva en cuestión de horas.