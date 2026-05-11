El papa León XIV con zapatillas Nike: así es la historia de la foto que no es inteligencia artificial

El papa León XIV , nacido como Robert Prevost, cumplió su primer año como líder de la Iglesia Católica rodeado de una inusual tendencia digital. La aparición de una fotografía donde luce zapatillas Nike blancas bajo su vestimenta religiosa generó sorpresa mundial, confirmando que la imagen es real y forma parte de un documental oficial.

La escena pertenece al tráiler de "Leone a Roma", una producción de Vatican News que recorre la vida de Prevost antes de ser elegido pontífice. Aunque muchos internautas especularon que se trataba de inteligencia artificial, como ocurrió con la falsa foto del papa Francisco en 2023, en este caso la toma "es completamente real" y forma parte de un documental oficial. El video muestra al religioso caminando con sotana mientras asoman unos tenis de suela baja.

Contrario a lo que se cree, la imagen no es actual. Fue tomada en 2008 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Sídney, Australia , cuando Prevost era prior general de la Orden de San Agustín. En ese entonces, "viajaba mucho y quizás por eso necesitaba zapatos cómodos". Participó en ese encuentro masivo que batió récords de asistencia en el país, superando incluso la marca de las Olimpiadas del año 2000.

El calzado específico ha sido identificado como unas Nike Franchise Low Plus. Este modelo, inspirado en el calzado de tenis de las décadas de 1970 y 1980, encaja con la conocida afición del papa por este deporte. De hecho, León XIV "ha amado muchísimo el tenis, tanto que lo practica apenas puede incluso en el campo interno del Vaticano".

Este perfil cercano se complementa con su origen en Chicago y su fanatismo por los White Sox. Poco después de asumir, se volvió viral por colocarse una gorra negra del equipo tras un regalo de una pareja en la Plaza de San Pedro. Para muchos, este estilo representa un cambio que "valora la autenticidad y la cercanía de quienes tienen un papel tan destacado en la vida pública".

La elección de Robert Prevost como el primer pontífice estadounidense ha traído consigo una mezcla de tradiciones centenarias y elementos de la cultura popular. Según medios especializados, este hecho muestra que "incluso las figuras más reverenciadas pueden encontrar espacio para la expresión de sí mismas a través de su estilo personal". Su primer año al frente de la Iglesia ha estado marcado por reformas internas y constantes "llamados a la paz" en regiones críticas.