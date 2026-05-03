3 de mayo de 2026 - 09:50

El Papa León XIV denunció "violaciones a la libertad de prensa" tras la polémica en Casa Rosada

El Santo Padre asumió que la profesión es vulnerada de diversas formas y recordó a periodistas asesinados. “Lamento que la seguridad de quienes informan se vea comprometida”, asumió.

Papa León XIV se pronunció ante la situación actual de la prensa.

Papa León XIV se pronunció ante la situación actual de la prensa.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Papa León XIV se pronunció este domingo por la situación de la prensa a nivel global al denunciar que el derecho fundamental a la libertad de informar “es vulnerada de distintas formas”, ya sea silenciosa o evidentemente. También recordó a periodistas asesinados en el ejercicio de su labor.

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Durante sus palabras posteriores al Regina Caeli, el Pontífice rindió homenaje a los trabajadores de medios que murieron en contextos de violencia, especialmente en zonas de conflicto, y subrayó el valor de su tarea como aporte a la verdad y la Justicia.

Lamentó las “constantes agresiones”

El Santo Padre lamentó que la seguridad de quienes informan se vea comprometida y expresó su preocupación por las constantes agresiones que sufre la profesión a nivel global.

Asimismo, con el inicio del mes de mayo, el Papa animó a los fieles a renovar la práctica de rezar el Rosario por sus intenciones personales y, especialmente, por la comunión dentro de la Iglesia y por la paz en el mundo.

En su mensaje León XIV encomendó la situación internacional a la Virgen María y recordó el ejemplo de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo.

En el mismo acto, el Obispo de Roma dirigió un saludo especial a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, entre ellos a la comunidad peruana residente en la ciudad que integra la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

Finalmente, el Pontífice reconoció formalmente la labor de la Asociación “Meter”, la cual cumple tres décadas de servicio en la defensa de los menores frente a los abusos.

El Papa agradeció el compromiso de esta organización en las tareas de prevención y acompañamiento a las víctimas, reafirmando la importancia de proteger a los más vulnerables en la sociedad actual. Tras saludar a los distintos grupos internacionales presentes, León XIV concluyó su intervención pidiendo a los fieles que continúen rezando por su ministerio.

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