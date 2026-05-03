Empieza el entrenamiento militar para los nacidos en 2008: requisitos, duración y pago

El Boletín Oficial del Estado confirmó el inicio de un programa d e entrenamiento militar voluntaria destinado a los jóvenes españoles nacidos en 2007 y 2008 . Esta medida refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas, alejándose definitivamente de la obligatoriedad del servicio militar suspendido hace más de dos décadas.

Las chaquetas de tweed de los años 60 están de vuelta y se combinan con jeans holgados y camisas blancas

La estrategia busca ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas mediante valores como la disciplina y el compromiso. Los participantes pueden incorporarse como reservistas voluntarios, recibiendo entrenamiento básico en periodos que oscilan entre uno y treinta días . Este sistema permite un compromiso inicial extensible por varios años, ofreciendo una vía de formación práctica basada en la defensa nacional.

El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se contempla la reinstauración de la "mili". Esta postura contrasta con la de otros países europeos como Suecia o Alemania , que han reactivado modelos forzosos ante el clima de inseguridad regional. En España, la ministra Margarita Robles ha sido categórica al respaldar un modelo profesional enfocado en misiones internacionales y la gestión de emergencias.

El artículo 30 de la Constitución Española ampara el derecho y deber de defender al país, pero protege la objeción de conciencia. Una movilización forzosa solo ocurriría en escenarios excepcionales de guerra, siempre con autorización del Congreso y tras evaluaciones de aptitud física y psicológica. El nuevo programa se ajusta a esta lógica constitucional al priorizar exclusivamente la voluntariedad del reclutamiento .

El contexto de modernización militar en el que se enmarca el programa

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de modernización e inversión récord en defensa. Recientemente, el país entró en el top 15 mundial por presupuesto militar y confirmó gastos millonarios en simuladores de combate y el desarrollo de nuevos portaaviones. El refuerzo tecnológico del Ejército se complementa así con una base de reservistas voluntarios capacitados para actuar en situaciones de crisis.

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El programa para los nacidos en 2008 busca también fomentar la incorporación femenina al ámbito militar con un enfoque de igualdad. Se pretende que los jóvenes tengan un contacto directo con la realidad de las Fuerzas Armadas sin las imposiciones legales del pasado. La profesionalización sigue siendo el pilar central, utilizando la reserva voluntaria como una herramienta flexible y moderna para la seguridad nacional.