3 de mayo de 2026 - 10:58

Empieza el entrenamiento militar para los nacidos en 2008: requisitos, duración y pago

El plan permite recibir entrenamiento básico de hasta 30 días y busca fomentar la incorporación femenina bajo un modelo de reservistas voluntarios debidamente remunerado.

Entrnamiento militar: los nacidos en 2008 deberán tener en cuenta los siguientes requisitos.

Entrnamiento militar: los nacidos en 2008 deberán tener en cuenta los siguientes requisitos.

Foto:

Por Cristian Reta

El Boletín Oficial del Estado confirmó el inicio de un programa de entrenamiento militar voluntaria destinado a los jóvenes españoles nacidos en 2007 y 2008. Esta medida refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas, alejándose definitivamente de la obligatoriedad del servicio militar suspendido hace más de dos décadas.

Leé además

las chaquetas de tweed de los anos 60 estan de vuelta y se combinan con jeans holgados y camisas blancas

Las chaquetas de tweed de los años 60 están de vuelta y se combinan con jeans holgados y camisas blancas

Por Redacción Estilo
asi seria el nuevo chevy 400: la version 2027 de un clasico auto fabricado en argentina

Así sería el nuevo Chevy 400: la versión 2027 de un clásico auto fabricado en Argentina

Por Ignacio Alvarado

La estrategia busca ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas mediante valores como la disciplina y el compromiso. Los participantes pueden incorporarse como reservistas voluntarios, recibiendo entrenamiento básico en periodos que oscilan entre uno y treinta días. Este sistema permite un compromiso inicial extensible por varios años, ofreciendo una vía de formación práctica basada en la defensa nacional.

Qué dice el marco legal y por qué no vuelve la "mili" obligatoria

El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se contempla la reinstauración de la "mili". Esta postura contrasta con la de otros países europeos como Suecia o Alemania, que han reactivado modelos forzosos ante el clima de inseguridad regional. En España, la ministra Margarita Robles ha sido categórica al respaldar un modelo profesional enfocado en misiones internacionales y la gestión de emergencias.

image

El artículo 30 de la Constitución Española ampara el derecho y deber de defender al país, pero protege la objeción de conciencia. Una movilización forzosa solo ocurriría en escenarios excepcionales de guerra, siempre con autorización del Congreso y tras evaluaciones de aptitud física y psicológica. El nuevo programa se ajusta a esta lógica constitucional al priorizar exclusivamente la voluntariedad del reclutamiento.

El contexto de modernización militar en el que se enmarca el programa

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de modernización e inversión récord en defensa. Recientemente, el país entró en el top 15 mundial por presupuesto militar y confirmó gastos millonarios en simuladores de combate y el desarrollo de nuevos portaaviones. El refuerzo tecnológico del Ejército se complementa así con una base de reservistas voluntarios capacitados para actuar en situaciones de crisis.

image

El programa para los nacidos en 2008 busca también fomentar la incorporación femenina al ámbito militar con un enfoque de igualdad. Se pretende que los jóvenes tengan un contacto directo con la realidad de las Fuerzas Armadas sin las imposiciones legales del pasado. La profesionalización sigue siendo el pilar central, utilizando la reserva voluntaria como una herramienta flexible y moderna para la seguridad nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ya fue el flequillo recto: estos son los 5 cortes en tendencia para el otono-invierno 2026

Ya fue el flequillo recto: estos son los 5 cortes en tendencia para el otoño-invierno 2026

Por Redacción Estilo
Un concurso de pesca de mejillones en Estados Unidos se ha convertido en una estrategia para erradicarlos y evitar su presencia en barcos y tuberías.

Estados Unidos ofrece hasta 200 mil dólares por una solución contra invasores que dañan tuberías y barcos

Por Cristian Reta
Papa León XIV se pronunció ante la situación actual de la prensa.

El Papa León XIV denunció "violaciones a la libertad de prensa" tras la polémica en Casa Rosada

Por Redacción Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció un discurso durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026. 

Donald Trump advirtió que tomará el control de Cuba "casi de inmediato"

Por Redacción Mundo