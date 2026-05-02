2 de mayo de 2026 - 14:19

Donald Trump advirtió que tomará el control de Cuba "casi de inmediato"

El presidente de Estados Unidos aseguró que comenzará un operativo en la Isla al finalizar el conflicto con Irán. Desde el Gobierno cubano señalaron que "no se dejarán amedrentar"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció un discurso durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026.&nbsp;
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció un discurso durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026. 

Foto:

EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “tomará el control de Cuba casi de inmediato” al terminar con el "trabajo con Irán"

Leé además

Donald Trump aseguró que las hostilidades con Irán han cesado

Donald Trump le aseguró al Congreso que "las hostilidades con Irán han cesado"

Por Redacción Mundo
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Florida en Washington, D.C., EE. UU., el 1 de mayo de 2026. 

Trump aumentará al 25% los aranceles a automóviles de la Unión Europea que ingresen a Estados Unidos

Por Redacción Mundo

Durante su intervención como orador principal en una cena privada organizada por el Forum Club en West Palm Beach, Florida, el mandatario republicano sostuvo que, una vez finalizadas las operaciones en Medio Oriente, podría ordenar que el portaaviones USS Abraham Lincoln viaje hacia el Caribe, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

En su discurso pronunciado ante líderes políticos y empresarios, Trump afirmó que la nave podría detenerse “a unos 100 metros de la costa” de la isla, punto desde el cual los ciudadanos cubanos dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

Al finalizar el acto, Trump ratificó el uso de su flota naval como herramienta de disuasión directa, vinculando la proyección de fuerza del portaaviones con una resolución rápida de la situación política en Cuba.

La respuesta del Gobierno cubano

Por su lado, el cancillero cubano, Bruno Rodríguez, se expresó ante los dichos de Trump y aseguró que los cubanos no se dejarán amedrentar por las amenazas.

"La nueva amenaza clara y directa de agresión militar, emitida por el presidente de EEUU, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera. Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo", sentenció en su cuenta de X.

Embed

Asimismo, denunció al Gobierno estadounidense de "imponer un castigo colectivo al pueblo cubano" y aseguró que son medidas que "violan la Carta de las Naciones Unidas"

"Mientras el gobierno estadounidense reprime a su propio pueblo en las calles, pretende castigar al nuestro, que resiste heroicamente los ataques del imperialismo estadounidense. Estados Unidos no tiene derecho alguno a imponer medidas contra Cuba ni contra terceros países o entidades", expresó

Sanciones de Estados Unidos contra Cuba

Esta advertencia se produjo el mismo viernes en que su administración redobló las sanciones contra el país caribeño, que afectan sectores estratégicos como la energía, defensa, minería y servicios financieros.

La ofensiva retórica fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a La Habana de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio.

Asimismo, el Senado estadounidense rechazó este martes una propuesta de la oposición demócrata que buscaba limitar las posibles operaciones militares que el presidente pudiera ordenar sobre el territorio cubano.

Desde enero, la Casa Blanca intensificó la presión mediante un bloqueo petrolero y el mandatario sugirió en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aseguran que Irán envió una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos.

Aseguran que Irán envió una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos

Las imágenes del detenido por el ataque a Trump en EEUU

Intento de magnicidio contra Donald Trump: revelan fotos del atacante con múltiples armas

¡No más Sr. Amable!: Trump presiona a Irán con una imagen explosiva ante el estancamiento del acuerdo.

"¡No más Sr. Amable!": Trump presiona a Irán con una imagen explosiva ante el estancamiento del acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump

"Estado de colapso": Trump dijo que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible"