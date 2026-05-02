Donald Trump advirtió que tomará el control de Cuba "casi de inmediato"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que “tomará el control de Cuba casi de inmediato” al terminar con el "trabajo con Irán"

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Donald Trump le aseguró al Congreso que "las hostilidades con Irán han cesado"

Durante su intervención como orador principal en una cena privada organizada por el Forum Club en West Palm Beach, Florida , el mandatario republicano sostuvo que, una vez finalizadas las operaciones en Medio Oriente, podría ordenar que el portaaviones USS Abraham Lincoln viaje hacia el Caribe, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

En su discurso pronunciado ante líderes políticos y empresarios, Trump afirmó que la nave podría detenerse “a unos 100 metros de la costa” de la isla, punto desde el cual los ciudadanos cubanos dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

Al finalizar el acto, Trump ratificó el uso de su flota naval como herramienta de disuasión directa, vinculando la proyección de fuerza del portaaviones con una resolución rápida de la situación política en Cuba.

Por su lado, el cancillero cubano, Bruno Rodríguez, se expresó ante los dichos de Trump y aseguró que l os cubanos no se dejarán amedrentar por las amenazas.

"La nueva amenaza clara y directa de agresión militar, emitida por el presidente de EEUU, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera. Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo", sentenció en su cuenta de X.

Embed La nueva amenaza clara y directa de agresión militar, emitida por el presidente de #EEUU, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, eleva la agresión contra #Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen… pic.twitter.com/b2cwSyg8et — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 2, 2026

Asimismo, denunció al Gobierno estadounidense de "imponer un castigo colectivo al pueblo cubano" y aseguró que son medidas que "violan la Carta de las Naciones Unidas"

"Mientras el gobierno estadounidense reprime a su propio pueblo en las calles, pretende castigar al nuestro, que resiste heroicamente los ataques del imperialismo estadounidense. Estados Unidos no tiene derecho alguno a imponer medidas contra Cuba ni contra terceros países o entidades", expresó

Sanciones de Estados Unidos contra Cuba

Esta advertencia se produjo el mismo viernes en que su administración redobló las sanciones contra el país caribeño, que afectan sectores estratégicos como la energía, defensa, minería y servicios financieros.

La ofensiva retórica fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a La Habana de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio.

Asimismo, el Senado estadounidense rechazó este martes una propuesta de la oposición demócrata que buscaba limitar las posibles operaciones militares que el presidente pudiera ordenar sobre el territorio cubano.

Desde enero, la Casa Blanca intensificó la presión mediante un bloqueo petrolero y el mandatario sugirió en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen.