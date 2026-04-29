Intento de magnicidio contra Donald Trump: revelan fotos del atacante con múltiples armas

Nuevos detalles han surgido en torno al ataque perpetrado el pasado 25 de abril durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde Donald Trump tuvo que ser evacuado .

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Según un memorándum presentado por el gobierno de Estados Unidos, el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen , se tomó fotografías con múltiples armas en su habitación del hotel Washington Hilton apenas media hora antes de intentar atacar al presidente Trump.

Las imágenes captadas por el teléfono celular de Allen lo muestran posando frente a un espejo con ropa formal y múltiples armas sujetas a su cuerpo , incluyendo una funda de hombro para pistola, un cuchillo y una bolsa con municiones.

Minutos después de estas fotos, el acusado consultó sitios web para confirmar la presencia del mandatario en el evento antes de dirigirse al salón de baile.

Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado.

El ataque se desencadenó cuando el sujeto de 31 años irrumpió en un puesto de control de seguridad con una escopeta en alto. Durante el incidente, se escucharon disparos que obligaron a la evacuación inmediata de Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete. Un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala en el enfrentamiento, mientras que Allen fue capturado tras recibir al menos cuatro disparos por parte de la seguridad.

La investigación ha revelado un alto grado de premeditación. El acusado viajó en tren desde California hasta Washington D.C., transportando un arsenal que incluía una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola calibre .38 y múltiples armas blancas.

Además, antes del ataque, programó correos electrónicos para sus familiares en los que explicaba sus motivos y admitía estar dispuesto a matar a funcionarios gubernamentales, considerando a los demás invitados como un "daño colateral aceptable".

En su teléfono se encontró una nota con descripciones de su trayecto por el desierto de Nuevo México, lo que refuerza la tesis de un plan deliberado.

Actualmente, Allen se enfrenta a cargos de intento de asesinato y delitos relacionados con armas, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. Aunque se ha declarado inocente, los fiscales han solicitado que permanezca detenido sin fianza, calificando sus acciones como "premeditadas, violentas y calculadas para causar la muerte". La próxima audiencia judicial para determinar su situación procesal se llevará a cabo este jueves.