Estados Unidos: imputaron a Cole Tomas Allen por intentar asesinar a Donald Trump

Cole Tomas Allen , sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales en Washington , fue formalmente acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump . La Justicia federal avanzó con cargos graves y ordenó que continúe detenido mientras sigue la investigación.

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Se trata de un hombre de 31 años que fue arrestado tras el episodio en el hotel donde se desarrollaba el evento. La acusación incluye el uso de armas de fuego en un delito violento, su traslado con fines criminales y la tentativa de homicidio del mandatario .

De acuerdo con la fiscalía, el acusado viajó armado hasta la capital estadounidense con la intención de cometer el ataque. Por ese motivo, solicitaron su detención preventiva, al considerar que representa un riesgo mientras avanza el proceso judicial.

Allen, quien apareció con un uniforme carcelario azul brillante ante el juez federal de instrucción, Matthew Sharbaugh, permaneció mayormente inmóvil durante el procedimiento, escuchando al magistrado y respondiendo a sus preguntas en voz alta y con claridad.

Estos los los cargos que pesan sobre Allen: utilizar un arma de fuego durante un delito violento; transporte de armas de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave ; e intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos .

Atacante Donald Trump El atacante fue identificado como Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años oriundo de California y que trabajaba como profesor.

Por la tentativa de asesinato al presidente de EE.UU. podría caberle una pena de hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. Por transportar un arma de fuego y municiones afrontaría hasta 10 años de prisión y por disparar un arma de fuego durante un delito violento, recibiría una pena adicional de un mínimo obligatorio de 10 años.

Bajo custodia, pidió abogados para continuar

Allen le dijo al juez Sharbaugh que tiene una maestría en ciencias de la computación, que no ha consumido recientemente drogas ni alcohol, y que quería que el tribunal le designara abogados defensores para que lo representaran en el caso, reportaron las cadenas CNN y CBS News.

“El Sr. Allen viajó a través de las fronteras estatales… armado con un arma de fuego, llegó a Washington”, dijo la fiscal Jocelyn Ballantine al juez al argumentar que debía permanecer detenido mientras el caso avanza. Dijo que, una vez en la ciudad, Allen “intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”.

“Solicitamos al tribunal la detención preventiva del Sr. Allen”, declaró la fiscal.

Allen permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el jueves, cuando comparecerá nuevamente ante el tribunal. La audiencia de detención tendrá lugar a las 11:00 (hora local) ante otro juez de paz en Washington DC. No se declaró culpable ni inocente en la audiencia del lunes.

También se programó una audiencia preliminar para el 11 de mayo.