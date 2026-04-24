Soldado apostó a la captura de Maduro, ganó USD 400.000 y cayó preso: el increíble caso de Gannon Van Dyke

Un soldado de Estados Unidos fue detenido tras ser acusado de haber ganado más de 400.000 dólares al apostar en Polymarket por la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro utilizando datos reservados a los que accedió como parte de un operativo militar.

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Según el Departamento de Justicia, el implicado es Gannon Ken Van Dyk , integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, quien habría participado en la operación que terminó con la captura de Maduro.

De acuerdo con la acusación, horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara públicamente el resultado del operativo en enero pasado, el militar realizó apuestas por más de 33.000 dólares en la plataforma Polymarket.

La jugada fue altamente rentable : siempre según los investigadores, Van Dyk obtuvo una ganancia neta superior a los 409.000 dólares al anticipar correctamente que Maduro dejaría el poder antes de fin de enero. El timing de las apuestas, realizadas apenas horas antes del anuncio oficial, encendió las alarmas y derivó en una investigación que se extendió durante varios meses.

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El fraude del soldado estadounidense y serias acusaciones

La causa sostiene que Van Dyk utilizó información clasificada obtenida por su rol dentro de la operación militar, lo que constituye una violación directa de los protocolos que rigen para el personal con acceso a datos sensibles.

El militar, que llevaba más de una década en servicio activo y desde 2023 tenía rango de sargento mayor, había firmado acuerdos específicos comprometiéndose a no divulgar ni usar ese tipo de información fuera del ámbito operativo.

Los cargos en su contra incluyen uso indebido de información confidencial, fraude electrónico, fraude de materias primas y robo de información gubernamental. Además, los investigadores aseguran que el hombre intentó borrar rastros de la maniobra: habría eliminado su cuenta en la plataforma de apuestas y modificado datos vinculados a su billetera de criptomonedas para dificultar el seguimiento del dinero.

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El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que “nadie está por encima de la ley” y que el organismo actuará para proteger la información sensible del país. En la misma línea, el fiscal general interino Todd Blanche subrayó que el personal militar tiene prohibido utilizar información clasificada para beneficio personal.

Aunque la acusación no detalla con precisión el rol operativo de Van Dyk, los fiscales indicaron que fue fotografiado armado a bordo del buque USS Iwo Jima, donde habría sido trasladado Maduro tras su captura en el marco de la denominada “Operación Resolución Absoluta”.

El propio Polymarket informó que detectó movimientos sospechosos y dio aviso a las autoridades, colaborando luego con la investigación.