Nicolás Maduro sumó a su defensa a una abogada que representó a Sean "Diddy" Combs en Estados Unidos.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro incorporó a su equipo de defensa en Estados Unidos a la abogada Anna Estevao , una de las juristas que participó en la estrategia legal del magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs durante su mediático juicio en Nueva York.

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La incorporación quedó formalizada mediante una presentación judicial ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Estevao, integrante del estudio jurídico Harris Trzaskoma, se suma a la defensa de Maduro en la causa en la que enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas en territorio estadounidense, acusaciones de las que se declaró no culpable .

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal en Nueva York.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d),

La abogada tuvo un papel destacado en el proceso contra Combs, donde participó del contrainterrogatorio de Cassandra Ventura , principal testigo de la acusación y expareja del artista.

El equipo de defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos

La llegada de la letrada se produjo apenas dos días después de que Barry Pollack, abogado principal de Maduro y conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunciara su incorporación al mismo bufete jurídico.

Pollack lidera la estrategia de defensa del dirigente venezolano y anticipó que buscará cuestionar la legalidad de su captura y posterior traslado a Estados Unidos.

Nicolás Maduro La primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos en Caracas. web

El equipo legal trabaja actualmente en una serie de mociones previas al juicio con el objetivo de intentar desestimar los cargos. La próxima audiencia del caso está prevista para el 30 de junio en un tribunal federal de Manhattan.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos autorizó meses atrás que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro, luego de una disputa judicial sobre el uso de fondos públicos para afrontar los honorarios de sus abogados. La decisión implicó una flexibilización de restricciones vinculadas a las sanciones vigentes, pero bajo condiciones específicas respecto del origen y disponibilidad de los recursos.