Sean Diddy Combs envió una carta al juez: a quién le pidió perdón y qué promesas hizo

El rapero estadounidense Sean Diddy Combs , también conocido como Puff Diddy, aunque fue absuelto de los delitos de tráfico sexual y crimen organizado, fue condenado por un delito relacionado con la prostitución .

El día de hoy, conocerá la sentencia por haber sido hallado culpable de dos cargos de “transporte para participar en la prostitución” , delito aplicable a dos victimas: Cassie Ventura y otra mujer que declaró bajó el seudónimo Jane .

Estos cargos podrían costarle hasta 10 años de cárcel, lo que podría significar el fin de su carrera artística.

El rapero envió una carta de cuatro páginas al juez federal Arun Subramanian , quien preside su caso en Nueva York. La Fiscalía a pedido al juez que se dicte una sentencia de once años de prisión para el cantante.

En la misma, Combs pide perdón a sus víctimas por su conducta y asegura que "nunca volverá a cometer un delito": " Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", indicó el rapero.

Medios locales replicaron el contenido de la carta y señalaron que el cantante aseguró que los últimos dos años han sido “los más difíciles” de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo".

Combs al escribir reconoció sus faltas y se hace responsable: "En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", y añadió: "Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado".

El artista, aseguró al juez que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos. "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula".

Dentro de sus disculpas, Combs hizo hincapié en pedir perdón por haber lastimando en primer lugar a la cantante Cassie Ventura, principal testigo del caso, y a Jane. Ambas mujeres habían mantenido relación sentimental con el .

El rapero afirmó: "Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre".

Por otro lado, la cantante presentó una carta al juez donde comenta que tiene miedo de los actos del artista una vez que salga de prisión o que algunos de sus socios la persigan.

A favor del rapero, familiares y compañeros de prisión se han comunicado con el juez del caso pidiendo su libertad y destacando su "faceta cariñosa".