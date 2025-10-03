3 de octubre de 2025 - 23:05

Sean Diddy Combs envió una carta al juez: a quién le pidió perdón y qué promesas hizo

En el momento previa a conocer su sentencia el rapero escribió sus disculpas para las víctimas de su caso y aseguró que no "volverá a cometer un delito".

Sean Diddy Combs envió una carta al juez antes de su sentencia: Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados.

Sean Diddy Combs envió una carta al juez antes de su sentencia: "Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados".

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Presentaron la estatua de Tina Turner de tres metros en bronce. 

Del homenaje al bochorno: inauguraron una estatua de Tina Turner y desató la polémica

Por Redacción Espectáculos
Eric Dane, actor de Greys Anatomy, reapareció tras ser diagnosticado con ELA

Reapareció Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, tras ser diagnosticado con ELA

Por Redacción Espectáculos

El día de hoy, conocerá la sentencia por haber sido hallado culpable de dos cargos de “transporte para participar en la prostitución” , delito aplicable a dos victimas: Cassie Ventura y otra mujer que declaró bajó el seudónimo Jane.

Estos cargos podrían costarle hasta 10 años de cárcel, lo que podría significar el fin de su carrera artística.

Su carta para el juez

El rapero envió una carta de cuatro páginas al juez federal Arun Subramanian, quien preside su caso en Nueva York. La Fiscalía a pedido al juez que se dicte una sentencia de once años de prisión para el cantante.

En la misma, Combs pide perdón a sus víctimas por su conducta y asegura que "nunca volverá a cometer un delito": "Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", indicó el rapero.

Medios locales replicaron el contenido de la carta y señalaron que el cantante aseguró que los últimos dos años han sido “los más difíciles” de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo".

Combs al escribir reconoció sus faltas y se hace responsable: "En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", y añadió: "Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado".

El artista, aseguró al juez que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos. "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula".

Dentro de sus disculpas, Combs hizo hincapié en pedir perdón por haber lastimando en primer lugar a la cantante Cassie Ventura, principal testigo del caso, y a Jane. Ambas mujeres habían mantenido relación sentimental con el .

El rapero afirmó: "Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre".

Por otro lado, la cantante presentó una carta al juez donde comenta que tiene miedo de los actos del artista una vez que salga de prisión o que algunos de sus socios la persigan.

A favor del rapero, familiares y compañeros de prisión se han comunicado con el juez del caso pidiendo su libertad y destacando su "faceta cariñosa".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Basta de perseguirnos por el color de piel el fuerte descargo en redes del actor Oscar Guzmán tras la violenta situación que vivió cin una agente policial. 

La violenta situación que vivió Osqui Guzmán con la Policía: "Me pidío el documento por mi color de piel"

Por Redacción Espectáculos
Fede Bal tiene un curioso perfil en su cuenta de Bumble.

Escandaloso: filtraron la biografía de Fede Bal en una aplicación para citas

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Pone en riesgo su patrimonio: la grave denuncia millonaria contra Wanda Nara en Uruguay

Por Redacción Espectáculos
Alex Caniggia suele presumir su pileta desde las redes sociales.

"No barats": Alex Caniggia apoyó a Marta Fort en su relación con el dinero y la fama

Por Redacción Espectáculos