Del homenaje al bochorno: inauguraron una estatua de Tina Turner y desató la polémica

La ciudad natal de la cantante inauguró una escultura en su honor, pero el parecido generó críticas virales. El escultor explicó su propuesta.

Presentaron la estatua de Tina Turner de tres metros en bronce.&nbsp;

Presentaron la estatua de Tina Turner de tres metros en bronce. 

Los Andes | Redacción Espectáculos
En Brownsville, Tennessee (EE.UU.), la ciudad natal de Tina Turner, se presentó una estatua de bronce de aproximadamente tres metros de altura. La pieza, firmada por el escultor Fred Ajanogha, muestra a la artista con micrófono en mano, vestido corto, zapatos de tacón y su icónica melena. El acto buscó rendir tributo a la intérprete de “Proud Mary” y “River Deep – Mountain High”, fallecida en 2023, pero el homenaje derivó rápidamente en polémica en redes sociales.

tina tuner
El primer plano del rostro de la escultura que desató críticas por la falta de fidelidad con la artista

El primer plano del rostro de la escultura que desató críticas por la falta de fidelidad con la artista

Las primeras fotos y videos del monumento circularon con velocidad y dieron paso a críticas por la supuesta falta de fidelidad de los rasgos y las proporciones. Entre los comentarios más compartidos se leyeron frases como “Sobran las palabras… lo mismo ocurre con una abominación como esta” o “No estoy seguro de que la persona que creó esta estatua de Tina Turner fuera ‘Simplemente la mejor’ persona para el trabajo”. Otros usuarios resumieron su impresión con sentencias tajantes como “La estatua de Tina Turner es bastante mala” y “¿En qué demonios estaban pensando? Esto es horrible”.

tina tuner3
Ola de críticas en redes: usuarios calificaron la estatua como “abominación” y cuestionaron proporciones y rasgos que, aseguran, “no representan a Tina”

Ola de críticas en redes: usuarios calificaron la estatua como “abominación” y cuestionaron proporciones y rasgos que, aseguran, “no representan a Tina”

El escultor explicó que su objetivo no fue el realismo estricto, sino capturar la energía de Tina sobre el escenario. Dijo que trabajó tres ideas: el movimiento y la flexibilidad del cuerpo; la fuerza, simbolizada en un cabello tratado como “melena de león”; y la unicidad de la artista, sugerida por un dedo levantado en la mano que sostiene el micrófono, como gesto de “solo hay una Tina Turner”. Según The New York Times, la obra reunió el apoyo de decenas de patrocinadores y buscó consolidar un punto de referencia cultural para la ciudad.

tina tuner2
Comparaciones lado a lado con fotos de la cantante alimentaron el rechazo: “homenaje fallido”, “poco realismo” y “¿en qué estaban pensando?”, fueron algunos de los comentarios.

Comparaciones lado a lado con fotos de la cantante alimentaron el rechazo: “homenaje fallido”, “poco realismo” y “¿en qué estaban pensando?”, fueron algunos de los comentarios.

Desde el municipio, el alcalde William D. Rawls Jr. consideró que la reacción, positiva o negativa, “revela” la importancia de la cantante para el público y para la historia de la música. Para la administración local, la conversación abierta en torno al monumento es valiosa porque mantiene vivo el legado de la artista y reafirma la identidad musical de Brownsville, aún cuando el resultado no concite unanimidad.

