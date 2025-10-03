Del homenaje al bochorno: inauguraron una estatua de Tina Turner y desató la polémica

La ciudad natal de la cantante inauguró una escultura en su honor, pero el parecido generó críticas virales. El escultor explicó su propuesta.

En Brownsville, Tennessee (EE.UU.), la ciudad natal de Tina Turner, se presentó una estatua de bronce de aproximadamente tres metros de altura. La pieza, firmada por el escultor Fred Ajanogha, muestra a la artista con micrófono en mano, vestido corto, zapatos de tacón y su icónica melena. El acto buscó rendir tributo a la intérprete de “Proud Mary” y “River Deep – Mountain High”, fallecida en 2023, pero el homenaje derivó rápidamente en polémica en redes sociales.

tina tuner El primer plano del rostro de la escultura que desató críticas por la falta de fidelidad con la artista Twitter Las primeras fotos y videos del monumento circularon con velocidad y dieron paso a críticas por la supuesta falta de fidelidad de los rasgos y las proporciones. Entre los comentarios más compartidos se leyeron frases como “Sobran las palabras… lo mismo ocurre con una abominación como esta” o “No estoy seguro de que la persona que creó esta estatua de Tina Turner fuera ‘Simplemente la mejor’ persona para el trabajo”. Otros usuarios resumieron su impresión con sentencias tajantes como “La estatua de Tina Turner es bastante mala” y “¿En qué demonios estaban pensando? Esto es horrible”.

tina tuner3 Ola de críticas en redes: usuarios calificaron la estatua como “abominación” y cuestionaron proporciones y rasgos que, aseguran, “no representan a Tina” Twitter El escultor explicó que su objetivo no fue el realismo estricto, sino capturar la energía de Tina sobre el escenario. Dijo que trabajó tres ideas: el movimiento y la flexibilidad del cuerpo; la fuerza, simbolizada en un cabello tratado como “melena de león”; y la unicidad de la artista, sugerida por un dedo levantado en la mano que sostiene el micrófono, como gesto de “solo hay una Tina Turner”. Según The New York Times, la obra reunió el apoyo de decenas de patrocinadores y buscó consolidar un punto de referencia cultural para la ciudad.