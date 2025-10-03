El nuevo feriado de octubre 2025: cuándo cae y qué cambios hay en caso de trabajar

Octubre trae una buena noticia después de los cambios que, recientemente, el gobierno de Javier Milei incorporó en el calendario de feriados 2025.

Feriados 2025: estos son los 3 fines de semana largos que quedan

El Decreto 614/2025 autorizó el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes anterior , generando más fines de semana largos. En lo que queda del año, son tres en total.

La creación de fines de semana largos permite impulsar el consumo en destinos locales, el movimiento turístico y mejora la planificación del descanso para trabajadores y empresas.

La medida de Milei será aplicada por primera vez para el feriado del 12 de octubre , fecha en que se conmemora el Día de la Raza o del Respeto a la Diversidad Cultural.

La nueva normativa señaló que el feriado del domingo 12 de octubre se trasladará al viernes 10 de octubre. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días.

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado). Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado).

Buena noticia para quienes deben trabajar el feriado del 10 de octubre: cobran doble

Al ser considerado feriado nacional, aquellos que trabajen o presten servicios el viernes 10 de octubre cobrarán la jornada con el doble de la remuneración. Es un beneficio que difiere de lo que pasaba con los llamados "días no laborables".

Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los feriados nacionales rigen las normales legales sobre el descanso dominical. En caso de que los trabajadores presten servicios, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, el doble).

El salario del trabajador mensualizado deberá dividirse por 30, restando un día que corresponde al feriado. A su vez, se deberá dividir el sueldo por 25 (art. 155 L.C.T.). Finalmente, a los 29 días del sueldo antes mencionado se le deberá agregar el día calculado con el criterio de las vacaciones -con lo cual percibirá una pequeña diferencia a su favor-.

Aquellos que trabajen el feriado del 10 de octubre cobran el doble de la remuneración

Fines de semana largo que quedan en 2025

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre : fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , trasladado del domingo 12 al viernes 10.

: fin de semana largo por el , trasladado del domingo 12 al viernes 10. Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre : fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del 20), que se celebrará el lunes 24.

: fin de semana extralargo por el (original del 20), que se celebrará el lunes 24. Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: el 8 es el feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Feriado sin fin de semana largo

Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible en todo el país.