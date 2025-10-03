Se viene un feriado bancario que muchos celebran: "Ayuda a calmar un poco las aguas"

La medida implica que no habrá operaciones bancarias ni cambiarias , lo que, en los hechos, generará un fin de semana largo y una pausa en la presión diaria sobre las reservas y la cotización del dólar.

En una semana marcada por la extrema volatilidad cambiaria y la presión sobre el dólar, la llegada de un feriado bancario que en otro momento hubiera pasado casi inadvertido aparece ahora como un alivio para el mercado financiero.

El Banco Central (BCRA) había confirmado desde principio de año, a través de las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942, la inactividad del viernes 10 de octubre, en conmemoración del traslado del Día de la Raza. La medida implica que no habrá operaciones bancarias ni cambiarias, lo que, en los hechos, generará un fin de semana largo y una pausa en la presión diaria sobre las reservas y la cotización del dólar.

El feriado detendrá la actividad financiera desde el cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13, es decir, tres días sin mercado en un momento de fuerte nerviosismo.

En el sector financiero la noticia fue bien recibida: “Es un día sin mercados, un fin de semana largo, menos gente operando; todo ayuda a calmar un poco las aguas”, confió un operador a Noticias Argentinas.

