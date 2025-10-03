Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en octubre 2025

El costo de construcción en Mendoza para el trimestre octubre–noviembre–diciembre de 2025 se actualizó a $1.257.571,11 por metro cuadrado , según el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (COPIG) .

Carrefour se va de Argentina: la colosal estrategia de un candidato para quedarse con 700 sucursales

El ganador de $650 millones en el Quini 6 y su sorprendente fórmula de los números de la suerte

Ambos organismos utilizan la misma metodología de cálculo y publican un índice trimestral que sirve como referencia en contratos de obra y presupuestos de proyectos de vivienda en la economía argentina.

Tomando este valor como base, el cálculo para una casa estándar de 120 metros cuadrados es el siguiente:

En este escenario, construir una vivienda de 120 m² en Mendoza cuesta alrededor de $151 millones , siempre que se tome como referencia el índice oficial de ambos consejos profesionales.

Incremento respecto al trimestre anterior

El valor informado representa un aumento del 4,05% respecto al trimestre previo, lo que refleja el impacto de la inflación en materiales, mano de obra y otros componentes del sector.

home-construction975254-001-56a0

Cómo se calculan los índices

El CAMZA y el COPIG elaboran este valor a partir de:

La evolución de materiales de construcción en la región.

Los salarios del personal de obra.

Cargas sociales, dirección técnica y gastos asociados.

El índice no necesariamente coincide con el presupuesto final de cada vivienda, ya que puede variar según tipología, ubicación y terminaciones. Sin embargo, constituye una referencia clave para estimar la inversión en nuevas construcciones.