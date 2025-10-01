1 de octubre de 2025 - 20:50

No las tires: cómo reutilizar plantas y flores secas en casa

Cuando los ramos pierden su frescura creemos que solo queda tirarlas a la basura, pero existe una alternativa creativa y útil para distintos lugares de casa.

Para darles una segunda oportunidad solo se necesita creatividad y dedicación para lograr un resultado único en casa.

Para darles una segunda oportunidad solo se necesita creatividad y dedicación para lograr un resultado único en casa.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las flores secas pueden haber llegado a un ciclo final y la mayoría terminan en la basura sin pensarlo demasiado. Sin embargo, esas flores guardan todavía un gran potencial y darles una segunda oportunidad puede cambiar el ambiente de casa.

Leé además

adios a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

Adiós a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

Por Andrés Aguilera
Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades. 

Los lápices de colores viejos no los tires, son un gran tesoro: 3 manualidades que se pueden hacer

Por Alejo Zanabria

Lo interesante es que no se desperdicia ninguna y su resultado final es un logro atractivo. Solo se necesita creatividad y algunos conceptos básicos para que esos ramos que parecían destinados al olvido se conviertan en un detalle único dentro del hogar.

flores secas
Para darles una segunda oportunidad solo se necesita creatividad y dedicación para lograr un resultado único en casa.

Para darles una segunda oportunidad solo se necesita creatividad y dedicación para lograr un resultado único en casa.

Cómo reutilizar flores secas en arreglos y rincones de casa

Las flores y plantas secas pueden continuar colocándose en jarrones transparentes o de cerámica generando un aire romántico y delicado. Para eso debemos dejarlas secar por completo.

  • Este tipo de decoración suele aportar un estilo vintage muy buscado en la actualidad. Además se pueden combinar con ramas secas o espigas de trigo para lograr mayor volumen y textura en los arreglos.
  • Otra opción muy sencilla es utilizar marcos de vidrio para prensar las flores y colgarlas en las paredes. De esta manera se crea un efecto artístico similar a una ilustración botánica pero con la autenticidad de un recuerdo personal.
  • También es posible colocarlas en frascos de cristal junto a piedras decorativas o velas creando centros de mesa originales y económicos. Al elegir combinaciones de colores armónicas se consigue un efecto estético agradable que resalta sin necesidad de grandes gastos.
flores secas
Para darles una segunda oportunidad solo se necesita creatividad y dedicación para lograr un resultado único en casa.

Para darles una segunda oportunidad solo se necesita creatividad y dedicación para lograr un resultado único en casa.

Ideas prácticas para darles un uso creativo y sostenible

Las flores secas no solo cumplen una función decorativa también se alinean con un estilo de vida más sostenible. La clave está en reutilizar materiales que normalmente se descartan. Eso contribuye a reducir residuos y fomenta la creatividad.

  • Incluso pueden mezclarse con aceites esenciales y colocarse en bolsitas de tela para funcionar como aromatizantes naturales en cajones o armarios.
  • Un recurso interesante es crear coronas para puertas o paredes utilizando alambres finos como base. Estas piezas decorativas pueden adaptarse a diferentes estaciones del año y se convierten en un detalle artesanal muy valorado en la decoración del hogar. Con un poco de cinta y paciencia se logra un adorno elegante y duradero.
  • Además muchas personas optan por integrar las flores secas en velas caseras o jabones artesanales. De esta forma no solo embellecen los espacios sino que también acompañan la rutina diaria con un toque personalizado.
flores secas 2

Las flores secas que en apariencia ya cumplieron su ciclo todavía pueden aportar belleza y originalidad dentro de casa. Transformarlas en objetos decorativos es una manera sencilla de prolongar su vida útil y sumar calidez a distintos ambientes. Estas ideas provocan, además, un consumo más consciente donde se aprovecha al máximo cada recurso natural.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las características de estos recipientes explican por qué cada vez más familias optan por la tendencia de dejar el plástico.

Adiós a los tuppers: la tendencia europea que los reemplaza y gana terreno por salud y seguridad

Por Redacción
el truco de limpieza casero y natural para decirle chau al sarro del bano

El truco de limpieza casero y natural para decirle chau al sarro del baño

Por Redacción
renova toda la decoracion de tu casa: como reciclar esos botones que ya no usas

Renová toda la decoración de tu casa: cómo reciclar esos botones que ya no usas

Por Redacción
Natalia Oreiro ha creado un imponente jardín japonés en su casa.

Así es el espectacular jardín japonés que Natalia Oreiro recreó en su casa: lleno de amuletos y tradición

Por Agustín Zamora