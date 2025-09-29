Adiós a los tuppers: la tendencia europea que los reemplaza y gana terreno por salud y seguridad

Los tuppers de plástico fueron protagonistas por su practicidad, pero en la actualidad parecen no ser la tendencia . Esto pasa porque los hábitos de consumo empiezan a mostrar un cambio notable. Los nuevos recipientes despiertan interés por cuidar la salud y el medioambiente . Es por eso que en Europa comenzaron a imponerse, siendo una mejor alternativa frente al plástico.

El reemplazo no es por solo una moda , sino por estudios que advierten sobre posibles riesgos al calentar o reutilizar envases de plástico. Por eso, estos recipientes de fácil acceso aparecen como opciones seguras , duraderas y capaces de adaptarse a la rutina diaria de miles de hogares en todo el mundo.

El vidrio es uno de los materiales que más aceptación está logrando como sustituto de los tuppers plásticos .

Las características de estos recipientes explican por qué cada vez más familias optan por la tendencia de dejar el plástico.

El recipiente de vidrio resistente ante altas temperaturas en microondas u hornos lo convierte en una opción para almacenar alimentos calientes o fríos sin temor a que libere sustancias que puedan pasarse a los alimentos.

Los tuppers, con el uso continuo contienen manchas de comidas anteriores y pequeños rayones . En esos espacios quedan concentradas diversas sustancias. Por eso, el vidrio es un material inerte , lo que significa que no altera ni el sabor ni el olor de las comidas.

Su durabilidad es una ventaja

El uso cuidado puede hacer que dure décadas. Su resistencia a golpes facilita la organización en la heladera o la alacena. Incluso, muchas versiones cuentan con tapas herméticas que prolongan la conservación de los alimentos.

Sin embargo, pueden resultar más pesados que el plástico y menos prácticos para transportar, pero el vidrio ofrece una ventaja clara en términos de seguridad alimentaria y respeto por el medioambiente.

Los recipientes de silicona son un material seguro y flexible

Desde el sitio Breuninger, ofrecen otra alternativa y es la que más terreno está ganando. La silicona de grado alimenticio es flexible, resistente a temperaturas (-40ºC, 230ºC aproximadamente) extremas y completamente segura para almacenar alimentos.

Soporta diferentes temperaturas

Puede utilizarse tanto en el congelador como en hornos o microondas, lo que le otorga una versatilidad difícil de igualar.

Son livianos y de fácil lavado

Su peso es una ventaja práctica para transportar viandas o refrigerios. Al ser un material no poroso, no retiene olores ni manchas, algo que ocurre con frecuencia en recipientes plásticos tras varios usos. Además, su vida útil es extensa y contribuye a reducir la generación de residuos.

Esas ventajas hacen que este material se posicione como una de las mejores opciones para quienes buscan seguridad, comodidad y sostenibilidad.

Dejar atrás los tuppers de plástico no es casualidad, sino una respuesta para la salud en cuanto a los microplásticos. Los recipientes de vidrio y silicona ofrecen beneficios que superan ampliamente al plástico en resistencia, higiene y seguridad.