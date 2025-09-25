Adiós a las tablas de planchar tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para ahorrar lugar en el hogar

Las tablas de planchar ocupan mucho lugar. Un diseño de moda plegable y multifunción se impone como tendencia en hogares con poco espacio.

La decoración del hogar avanza hacia soluciones que combinan diseño y practicidad. Una de las últimas tendencias en Argentina y el mundo son las tablas de planchar plegables y ocultas, pensadas para departamentos chicos donde cada metro cuadrado cuenta. Se trata de tablas de planchar que se integran directamente en muebles o placares.

Cómo funciona el nuevo invento del hogar Pueden plegarse hacia adentro de una puerta, deslizarse en un cajón o abatirse desde la pared. De este modo, reemplazan a las voluminosas tablas tradicionales, que suelen ocupar espacio y ser difíciles de guardar.

Según el portal Houzz (2025), estas versiones compactas son cada vez más buscadas en proyectos de moda de interiorismo urbano, porque liberan espacio y facilitan la rutina del planchado.

image Ventajas frente a las tablas clásicas Los especialistas en diseño destacan varias razones de su popularidad:

Ahorro de espacio: se guardan en el placard o en la pared, sin ocupar metros adicionales.

Facilidad de uso: se despliegan en segundos y no requieren mover muebles.

Integración estética: al quedar ocultas, mantienen la armonía visual del ambiente.

Variedad de modelos: desde versiones minimalistas de pared hasta cajones que esconden la tabla en la cocina o el lavadero.

image Dónde conviene instalarlas En el placard del dormitorio , para usarla junto a la ropa.

En la lavandería , integrada al mueble bajo mesada.

En la cocina, como extensión de un cajón o superficie auxiliar. image Una tendencia que llegó para quedarse Con departamentos cada vez más compactos, la demanda de muebles multifunción crece. Este invento no solo reemplaza a las tablas de planchar comunes, también suma valor estético y comodidad al hogar. El auge de soluciones inteligentes para espacios pequeños confirma que las tablas plegables y ocultas serán un básico en los próximos años.