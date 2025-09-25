Adiós a las tablas de planchar tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para ahorrar lugar en el hogar

La decoración del hogar avanza hacia soluciones que combinan diseño y practicidad. Una de las últimas tendencias en Argentina y el mundo son las tablas de planchar plegables y ocultas, pensadas para departamentos chicos donde cada metro cuadrado cuenta. Se trata de tablas de planchar que se integran directamente en muebles o placares.
Cómo funciona el nuevo invento del hogar
Pueden plegarse hacia adentro de una puerta, deslizarse en un cajón o abatirse desde la pared. De este modo, reemplazan a las voluminosas tablas tradicionales, que suelen ocupar espacio y ser difíciles de guardar.
Según el portal Houzz (2025), estas versiones compactas son cada vez más buscadas en proyectos de moda de interiorismo urbano, porque liberan espacio y facilitan la rutina del planchado.
Ventajas frente a las tablas clásicas
Los especialistas en diseño destacan varias razones de su popularidad:
Dónde conviene instalarlas
-
En el placard del dormitorio, para usarla junto a la ropa.
-
En la lavandería, integrada al mueble bajo mesada.
-
En la cocina, como extensión de un cajón o superficie auxiliar.
Una tendencia que llegó para quedarse
Con departamentos cada vez más compactos, la demanda de muebles multifunción crece. Este invento no solo reemplaza a las tablas de planchar comunes, también suma valor estético y comodidad al hogar.
El auge de soluciones inteligentes para espacios pequeños confirma que las tablas plegables y ocultas serán un básico en los próximos años.