Decile adiós al calor: el truco alemán de la botella de agua que aleja la humedad y puede durar horas

Un truco sencillo que se popularizó en Alemania ayuda a enfriar el ambiente de manera casera y sin grandes gastos de energía.

Las temperaturas comienzan a ser cálidas y calurosas. Por ahora, el aire acondicionado no es una opción y por eso siempre surgen soluciones caseras para refrescarse. Una técnica simple consiste en escaparle al calor con solo una botella de agua. Este truco se volvió común en hogares alemanes y promete reducir la sensación térmica durante varias horas.

El procedimiento es simple y busca solucionar los grandes gastos de energía y reducir la humedad que comienza a sentirse con mayor frecuencia. Con solo una botella puede bajar la temperatura a 5 grados en el interior del hogar, generando una corriente más fría que recorre el espacio. Lo mejor es que puede repetirse varias veces sin complicaciones ni gastos adicionales.

Cómo preparar el truco de la botella congelada detrás del ventilador El principio detrás de este truco es muy parecido al de un aire acondicionado casero. Cuando el aire caliente entra en contacto con la superficie helada de la botella la temperatura del flujo se reduce y se crea una brisa fresca.

Este efecto puede mantenerse mientras el hielo no se derrita por completo lo que suele extenderse durante varias horas (2 a 6) dependiendo de la temperatura ambiente y del tamaño de la botella utilizada.

Para aplicarlo correctamente debemos usar botellas de plástico llenas de agua y congeladas previamente.

Una vez duras hay que colocarlas en una bandeja detrás del ventilador asegurando que el aire fluya directamente hacia ellas.

Es importante ubicar la botella de forma estable para evitar caídas que puedan generar derrames.

Es ideal tener varias botellas listas en el congelador para reemplazar la que se derrite y así mantener un efecto continuo. Con este método sencillo se consigue un enfriamiento casero sin consumo extra de energía.

Qué beneficios se obtienen al usar este método frente a otras opciones costosas A través de un artículo publicado en Onda Cero, explica que además de refrescar el aire de manera inmediata este truco ofrece ventajas frente a soluciones más costosas como el aire acondicionado. En primer lugar el consumo energético es mucho menor ya que el ventilador gasta una fracción de lo que consume un equipo de climatización.

En segundo lugar, permite reducir la humedad relativa en habitaciones pequeñas lo que genera una mayor sensación de confort.

Otro punto positivo es su accesibilidad, ya que cualquier persona puede implementarlo con elementos que ya tiene en casa.

No requiere instalaciones complejas ni aparatos adicionales. A esto se suma la posibilidad de transportarlo a cualquier ambiente incluso durante un viaje o estadía temporal en lugares sin sistemas de refrigeración.

Aunque no reemplaza a un aire acondicionado en jornadas extremas, sí representa una ayuda práctica para atravesar olas de calor.