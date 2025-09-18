Con este simple truco dentro del lavarropas le devolverás el color blanco a la almohada

Con el tiempo las almohadas blancas pierden su color y comienzan a mostrar manchas amarillentas que generan incomodidad. La funda también comienza a perder su vida útil y muchos creen que se trata de un desgaste inevitable, pero lo cierto es que existe un truco sencillo dentro del lavarropas que ayuda a devolverles frescura y limpieza de manera práctica.

La clave no está en utilizar químicos agresivos ni productos costosos. Lo que sorprende en este caso es que la solución se encuentra en la cocina y que, aplicada correctamente en el lavarropas , puede hacer que las almohadas recuperen su blancura sin dañarlas . La técnica sirve para distintos tipos de rellenos y puede repetirse cuando sea necesario.

Según el sitio Good Housekeeping , para devolver el blanco a las almohadas existe una mezcla con peróxido de hidrógeno , bicarbonato de sodio y vinagre blanco .

Con cuidados simples y secado adecuado después del truco, el resultado puede ser mucho más higiénico y confortable.

Es importante saber que esta mezcla sirve para almohadas de plumas , fibra sintética y de algodón . Aunque en todos los casos se recomienda revisar la etiqueta antes del lavado, ya que algunas requieren ciclos más suaves para conservar el relleno en buen estado.

Cómo realizar un lavado correcto según el tipo de almohada

Almohada de pluma

En el caso de las almohadas de plumas, lo más aconsejable es colocarlas de manera equilibrada dentro del tambor para evitar que se deformen.

Al finalizar el ciclo, un truco importante para secarlas bien es al aire libre o con un secado suave en el lavarropas, agregando pelotas de secado o toallas limpias para mantener su forma.

Almohada de fibra sintética

Para las almohadas de fibra sintética, el proceso es más sencillo, porque soportan mejor los lavados a altas temperaturas.

Aunque también conviene un secado prolongado para que no quede humedad en el interior y se eviten malos olores o la formación de moho.

Almohada de algodón

Las almohadas de algodón pueden lavarse siguiendo el mismo procedimiento, pero se recomienda un enjuague extra para asegurarse de que no queden restos de vinagre o bicarbonato en las fibras.

Con este simple paso, se logra un resultado más suave y cómodo al momento de usarlas nuevamente.

Mantener las almohadas blancas en buen estado con este truco es una solución eficaz que no es imposible ni necesita de otros químicos que a la larga pueden ser agresivos. Esta combinación dentro del lavarropas les devuelve la frescura que alguna vez tuvieron, aunque debemos fijarnos antes en la etiqueta para saber el material que contiene.