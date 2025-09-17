Decile chau al olor a humedad: este es el truco de limpieza para dejar tu armario como nuevo

Abrir un armario y encontrar olor a humedad es una experiencia que no solo es molesta, sino que también puede dañar la ropa y los objetos que se guardan en su interior. El problema suele deberse a la falta de limpieza en espacios cerrados y poco ventilados, lo que favorece la proliferación de hongos y bacterias responsables del mal olor.

No pierdas tiempo en la limpieza: los mejores trucos para no manchar tu cocina

La guía definitiva para la limpieza del baño y la ducha: decile chau a la cal

Para ello existen trucos caseros, accesibles y eficaces para resolverlo, así como medidas preventivas que ayudan a mantener los armarios frescos y en buen estado.

Una limpieza adecuada garantiza la desaparición del olor a humedad.

Cómo mantener el orden y la limpieza del armario

El bicarbonato funciona como absorbente natural de olores y humedad . Colocá un recipiente abierto con bicarbonato dentro del armario y dejalo actuar varios días. Cambialo cada pocas semanas para mantener su eficacia.

El vinagre tiene propiedades desinfectantes y neutralizadoras de olores. Para aplicarlo, prepará una mezcla de partes iguales de vinagre y agua, usala para limpiar el interior del armario y dejá que se seque bien antes de volver a guardar la ropa.

Cómo ordenar el armario de tu hogar El Mueble RBA

Métodos para prevenir la aparición de humedad

- Ventilación adecuada

El aire fresco es clave. Abrí las puertas del armario con frecuencia y, si es posible, mantenelo en un espacio donde haya circulación de aire o cerca de una ventana. Esto evita que la humedad se acumule.

- Deshumidificadores

En zonas de clima húmedo, un deshumidificador eléctrico. Estos equipos reducen la humedad ambiental, lo que beneficia no solo a los armarios, sino también a toda la casa.

- Almacenamiento correcto

Nunca guardes ropa húmeda. Todo debe estar completamente seco antes de guardarlo. Para objetos sensibles, como papeles o recuerdos familiares, usá cajas o contenedores herméticos que los protejan del contacto directo con la humedad del aire.

Cómo ordenar el armario de tu hogar. Cómo ordenar el armario y ventilar tu hogar. Pexels

A largo plazo, la ventilación regular, los deshumidificadores y un almacenamiento responsable resultan claves para mantener la ropa y los objetos en condiciones óptimas. Al adoptar estas prácticas, se logra un hogar más limpio, fresco y saludable.