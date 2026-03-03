No es todos los días: cada cuánto tiempo se lavan los pisos de madera ubicados al aire libre

Los pisos de madera aportan calidez y elegancia a cualquier ambiente exterior, pero necesitan cuidados específicos para conservar su aspecto y resistencia con el paso del tiempo. A diferencia de otros materiales, no toleran bien la humedad ni el sol constante.

Adiós a la mesada de mármol y granito: la tendencia moderna que domina por su fácil mantenimiento

Es un error creer que cuanto más se laven, mejor se mantendrán. Sin embargo, el exceso de agua puede filtrarse entre las juntas, generar hinchazón y, en casos extremos, favorecer la pudrición. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado.

Los especialistas de Wood Floor Business coinciden en que lo recomendable es lavar los pisos de madera una vez por semana. Esta periodicidad permite eliminar suciedad acumulada sin exponer el material a humedad excesiva.

Mantenerlos en buen estado no necesita de un gasto importante.

Más allá del lavado semanal, conviene realizar una limpieza diaria sencilla con escoba o mopa seca. Esto evita que el polvo y la arena rayen la superficie y desgasten el acabado protector.

El lavado con hidrolavadora no compromete su durabilidad si se seca al instante.

También es fundamental ventilarlo para controlar la humedad ambiental. En zonas con clima húmedo, es indispensable por más que esté al aire libre, ya que ayuda a preservar la integridad del piso.

Otro punto clave es colocar alfombras de exterior (no lonas) en áreas de alto tránsito y en accesos al interior del hogar. Así se minimiza el paso de agua y suciedad que podrían acelerar el deterioro.

limpieza de pisos de madera En el exterior, los pisos de madera reducen la temperatura respecto a cerámicos o baldosas. WEB

Mantener los pisos de madera ubicados en el exterior de casa puede realizarse una vez por semana, utilizando poca agua y productos adecuados, para mantenerlos limpios sin poner en riesgo su estructura por la humedad del momento y el sol.