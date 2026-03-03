No es todos los días: cada cuánto tiempo se lavan los pisos de madera ubicados al aire libre

Es un error creer que cuanto más se laven, mejor se mantendrán. Sin embargo, el exceso de agua puede filtrarse entre las juntas, generar hinchazón y, en casos extremos, favorecer la pudrición. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado.
Por que los pisos de madera deben lavarse una vez por semana
Los especialistas de Wood Floor Business coinciden en que lo recomendable es lavar los pisos de madera una vez por semana. Esta periodicidad permite eliminar suciedad acumulada sin exponer el material a humedad excesiva.
Es importante utilizar un trapo apenas húmedo, nunca empapado, y productos específicos para madera. El agua en exceso puede penetrar en las fibras naturales, debilitarlas y provocar deformaciones.
Además, se aconseja secar inmediatamente cualquier derrame y evitar que el agua permanezca estancada, ya que el sol intenta dejar la marca una vez seco. Este hábito reduce significativamente el riesgo de manchas oscuras, levantamiento de tablas y deterioro estructural.
Por qué una limpieza simple y rápida logra mantenerlos por más tiempo
Más allá del lavado semanal, conviene realizar una limpieza diaria sencilla con escoba o mopa seca. Esto evita que el polvo y la arena rayen la superficie y desgasten el acabado protector.
También es fundamental ventilarlo para controlar la humedad ambiental. En zonas con clima húmedo, es indispensable por más que esté al aire libre, ya que ayuda a preservar la integridad del piso.
Otro punto clave es colocar alfombras de exterior (no lonas) en áreas de alto tránsito y en accesos al interior del hogar. Así se minimiza el paso de agua y suciedad que podrían acelerar el deterioro.
Mantener los pisos de madera ubicados en el exterior de casa puede realizarse una vez por semana, utilizando poca agua y productos adecuados, para mantenerlos limpios sin poner en riesgo su estructura por la humedad del momento y el sol.