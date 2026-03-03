3 de marzo de 2026 - 20:15

No es todos los días: cada cuánto tiempo se lavan los pisos de madera ubicados al aire libre

El sol y el exceso de agua puede dañar seriamente los pisos de madera y la falta de limpieza acelera su deterioro al aire libre. Existe un tiempo eficaz.

Para los pisos de madera con sol directo se recomienda una frecuencia puntual de limpieza.

Para los pisos de madera con sol directo se recomienda una frecuencia puntual de limpieza.

Es un error creer que cuanto más se laven, mejor se mantendrán. Sin embargo, el exceso de agua puede filtrarse entre las juntas, generar hinchazón y, en casos extremos, favorecer la pudrición. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado.

limpieza de pisos de madera
Mantenerlos en buen estado no necesita de un gasto importante.

Mantenerlos en buen estado no necesita de un gasto importante.

Por que los pisos de madera deben lavarse una vez por semana

Los especialistas de Wood Floor Business coinciden en que lo recomendable es lavar los pisos de madera una vez por semana. Esta periodicidad permite eliminar suciedad acumulada sin exponer el material a humedad excesiva.

  • Es importante utilizar un trapo apenas húmedo, nunca empapado, y productos específicos para madera. El agua en exceso puede penetrar en las fibras naturales, debilitarlas y provocar deformaciones.
  • Además, se aconseja secar inmediatamente cualquier derrame y evitar que el agua permanezca estancada, ya que el sol intenta dejar la marca una vez seco. Este hábito reduce significativamente el riesgo de manchas oscuras, levantamiento de tablas y deterioro estructural.
limpieza de pisos de madera
El lavado con hidrolavadora no compromete su durabilidad si se seca al instante.

El lavado con hidrolavadora no compromete su durabilidad si se seca al instante.

Por qué una limpieza simple y rápida logra mantenerlos por más tiempo

Más allá del lavado semanal, conviene realizar una limpieza diaria sencilla con escoba o mopa seca. Esto evita que el polvo y la arena rayen la superficie y desgasten el acabado protector.

También es fundamental ventilarlo para controlar la humedad ambiental. En zonas con clima húmedo, es indispensable por más que esté al aire libre, ya que ayuda a preservar la integridad del piso.

Otro punto clave es colocar alfombras de exterior (no lonas) en áreas de alto tránsito y en accesos al interior del hogar. Así se minimiza el paso de agua y suciedad que podrían acelerar el deterioro.

limpieza de pisos de madera
En el exterior, los pisos de madera reducen la temperatura respecto a cerámicos o baldosas.

En el exterior, los pisos de madera reducen la temperatura respecto a cerámicos o baldosas.

Mantener los pisos de madera ubicados en el exterior de casa puede realizarse una vez por semana, utilizando poca agua y productos adecuados, para mantenerlos limpios sin poner en riesgo su estructura por la humedad del momento y el sol.

