25 de febrero de 2026 - 20:15

No es todos los días: cada cuánto debe lavarse el piso de casa de manera intensa y profunda

La limpieza diaria no reemplaza un lavado profundo en el piso de casa. Existe una frecuencia para hacerlo y así evitar suciedad acumulada y bacterias.

Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible de casa.

Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible de casa.

Foto:

WEB
Por Redacción

Mantener los pisos limpios es una de las tareas básicas de casa, pero no todas las limpiezas son iguales. Pasar la escoba o un trapo húmedo a diario ayuda a conservar el orden, aunque no elimina por completo la suciedad incrustada ni los microorganismos que se acumulan con el tiempo.

Leé además

El truco para que tus sartenes se vena como nuevas.

No lo tires, es un tesoro: el único material que necesitás reciclar para recuperar el brillo de tus sartenes

Por Redacción
Las ideas de reciclaje como el nuevo uso de las cucharas aporta creatividad y sostenibilidad a casa.

Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez

Para una limpieza intensa existe una diferencia clave entre la forma cotidiana y el fregado perfecto. Este último es necesario cada cierto período para preservar la salud del ambiente y prolongar la vida útil de los materiales.

limpieza de pisos
Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible.

Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible.

Cada cuánto tiempo se realiza una limpieza profunda

  • El fregado intensivo de los pisos se recomienda aproximadamente una vez por semana en zonas de alto tránsito, como cocina, baño y entradas. En áreas menos utilizadas, como dormitorios, puede espaciarse cada dos semanas sin inconvenientes.
  • Este tipo de limpieza implica utilizar agua con productos adecuados, cepillar juntas o zonas difíciles y retirar la suciedad acumulada que no se elimina con una limpieza superficial. También ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y malos olores.
  • En hogares con mascotas o niños pequeños, desde Good Housekeeping sugieren aumentar la frecuencia, ya que el contacto constante con el suelo eleva el riesgo de contaminación.

La importancia de la limpieza diaria sencilla

Aunque el fregado profundo no debe realizarse todos los días, sí es recomendable una limpieza liviana cotidiana. Barrer, aspirar o pasar un paño húmedo evita que el polvo y la suciedad se adhieran con fuerza a las superficies.

Este mantenimiento diario reduce el esfuerzo necesario en la limpieza semanal y mantiene el ambiente más saludable. Además, previene la acumulación de partículas que pueden afectar a personas con alergias o problemas respiratorios.

La combinación de limpieza diaria y fregado intensivo periódico es la estrategia más eficaz para conservar los pisos en buen estado sin desgastarlos.

limpieza de pisos
Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible.

Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible.

Existen consejos para un resultado duradero

  • Utilizar productos adecuados para cada tipo de superficie (cerámica, madera o vinilo) es fundamental para evitar daños. También se recomienda no excederse con el agua en materiales sensibles y ventilar bien los ambientes después de limpiar.
  • Un correcto secado impide la aparición de manchas o humedad, especialmente en zonas poco ventiladas.
limpieza de pisos

Fregar los pisos a fondo no es una tarea diaria, pero sí imprescindible para mantener un hogar higiénico. Alternar entre una limpieza sencilla todos los días y un fregado profundo semanal elimina la suciedad que puede perjudicar la estética y al mismo tiempo la salud de quienes habitan el hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Tirás las cáscaras de banana? Descubrí lo que podés hacer con ellas antes de descartarlas. 

Las cáscaras de banana no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas simples de aprovecharlas

Por Sofía Serelli
La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

Una planta es capaz de alejar los ratones de la casa sin necesidad de veneno

Por Lucas Vasquez
no los repitas: los 10 errores de limpieza mas comunes que cometemos en casa y empeoran el orden

No los repitas: los 10 errores de limpieza más comunes que cometemos en casa y empeoran el orden

Por Redacción
Descubrí por qué el espacio que ocupa la lavanda en tu casa es tan importante.

Cuál es el profundo significado de tener una planta de lavanda en tu casa, según el Feng Shui

Por Sofía Serelli