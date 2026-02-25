No es todos los días: cada cuánto debe lavarse el piso de casa de manera intensa y profunda

La limpieza diaria no reemplaza un lavado profundo en el piso de casa. Existe una frecuencia para hacerlo y así evitar suciedad acumulada y bacterias.

Mantener los pisos limpios es una de las tareas básicas de casa, pero no todas las limpiezas son iguales. Pasar la escoba o un trapo húmedo a diario ayuda a conservar el orden, aunque no elimina por completo la suciedad incrustada ni los microorganismos que se acumulan con el tiempo.

Para una limpieza intensa existe una diferencia clave entre la forma cotidiana y el fregado perfecto. Este último es necesario cada cierto período para preservar la salud del ambiente y prolongar la vida útil de los materiales.

El fregado intensivo de los pisos se recomienda aproximadamente una vez por semana en zonas de alto tránsito, como cocina, baño y entradas. En áreas menos utilizadas, como dormitorios, puede espaciarse cada dos semanas sin inconvenientes.

Este tipo de limpieza implica utilizar agua con productos adecuados, cepillar juntas o zonas difíciles y retirar la suciedad acumulada que no se elimina con una limpieza superficial. También ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y malos olores.

En hogares con mascotas o niños pequeños, desde Good Housekeeping sugieren aumentar la frecuencia, ya que el contacto constante con el suelo eleva el riesgo de contaminación. La importancia de la limpieza diaria sencilla Aunque el fregado profundo no debe realizarse todos los días, sí es recomendable una limpieza liviana cotidiana. Barrer, aspirar o pasar un paño húmedo evita que el polvo y la suciedad se adhieran con fuerza a las superficies.

Este mantenimiento diario reduce el esfuerzo necesario en la limpieza semanal y mantiene el ambiente más saludable. Además, previene la acumulación de partículas que pueden afectar a personas con alergias o problemas respiratorios.

La combinación de limpieza diaria y fregado intensivo periódico es la estrategia más eficaz para conservar los pisos en buen estado sin desgastarlos.

Utilizar productos adecuados para cada tipo de superficie (cerámica, madera o vinilo) es fundamental para evitar daños. También se recomienda no excederse con el agua en materiales sensibles y ventilar bien los ambientes después de limpiar.

Un correcto secado impide la aparición de manchas o humedad, especialmente en zonas poco ventiladas. Fregar los pisos a fondo no es una tarea diaria, pero sí imprescindible para mantener un hogar higiénico. Alternar entre una limpieza sencilla todos los días y un fregado profundo semanal elimina la suciedad que puede perjudicar la estética y al mismo tiempo la salud de quienes habitan el hogar.